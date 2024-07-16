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الأمم المتحدة: "إسرائيل" تواصل منع الوقود اللازم للإغاثة بغزة

الثلاثاء 16 يوليو 2024 11:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة: "إسرائيل" تواصل منع الوقود اللازم للإغاثة بغزة



نيويورك/سما/

 أفادت الأمم المتحدة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تمنع توفير الوقود اللازم للعاملين في مجال المساعدات الإنسانية، الأمر الذي يعرقل توزيع المواد الغذائية في قطاع غزة.

وقال متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن "العشرات قتلوا وجرحوا في الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على غزة".

وأشار دوجاريك إلى أن "إحدى الهجمات وقعت على بعد 100 متر من المركز الذي تجري فيه عمليات المساعدات الإنسانية في دير البلح".

وأكد أنه رغم ذلك فإن عمليات المساعدات الإنسانية مستمرة، مستدركا بالقول إن الهجمات "تزيد من صعوبة وضع الأشخاص الذين يعملون بالفعل تحت ضغط كبير".

وتابع: "السلطات الإسرائيلية ما تزال لا تسمح بتوفير الوقود اللازم لعمال الإغاثة الإنسانية، ولذلك يتعرقل توزيع الغذاء

#الامم المتحدة #اسرائيل

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