  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"أبو حمزة": الآليات العسكرية الإسرائيلية تحولت لخردة في غزة (فيديو)

الثلاثاء 16 يوليو 2024 09:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
"أبو حمزة": الآليات العسكرية الإسرائيلية تحولت لخردة في غزة (فيديو)



غزة/سما/

قال "أبو حمزة" الناطق العسكري لـ"سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، إن الآليات الإسرائيلية تحولت لخردة على قارعة الطريق في غزة بفضل عبواتنا الناسفة.


وأضاف "أبو حمزة" في كلمة مصورة بثت مساء الثلاثاء: "لا زلنا عند وعدنا بأننا أهل الحرب مهما طالت".


وصرح المتحدث بأن الجيش الإسرائيلي يستهدف المدنيين للتغطية على هزائمه الميدانية في قطاع غزة.

وأوضح في كلمته أن التنكيل بالأسرى الفلسطينيين يعكس حالة الهمجية والظلم الممنهج الذي تنفذه تل أبيب.

وشدد الناطق العسكري لـ"سرايا القدس" على أن الأسرى على سلم أولويات المقاومة وأن تحريرهم آت لا محالة رغم أنف إسرائيل وغطرستها.

وأكد "أبو حمزة" على استمرار النفير والقتال بكل الطرق والوسائل المتاحة حتى دحر القوات الإسرائيلية.

وأفاد الناطق باسم "سرايا القدس" بأنه في حي الشجاعية تم القضاء على قوة إسرائيلية من مسافة الصفر، مشيرا إلى أن الجنود سمع عويلهم وسقطوا بين قتيل وجريح، مؤكدا أن السيناريو نفسه تكرر في تل الهوى وطولكرم.

وأكد "أبو حمزة" أن حضور المقاومة ميدانيا فعال في مختلف المناطق.

وذكر أن الجيش الإسرائيلي يذهب بكل قذارة لاستهداف المدنيين وارتكاب المجازر للتغطية على فشله الميداني الذريع.

وشدد في كلمته على أنه مهما طالت الحرب فهم أهلها وصناع نصرها.

الأكثر قراءة اليوم

"هارتس": محاولة اغتيال الضيف أضرت بمفاوضات التهدئة بغزة ورئيس الموساد لم يتوجه لقطر ونتنياهو أفسد كل شيء

العملات والمعادن في فلسطين..

بايدن يتحدث عن الشروط السعودية "للاعتراف الكامل" بـ"إسرائيل"

نتنياهو يتعهد بزيادة الضغط على حماس.. وغالانت: نضوج الظروف لإتمام صفقة

جيش الاحتلال: حماس لا تزال قادرة على قصف تل أبيب والقدس

الاعلام العبري : الجيش يحتجز 1500 جثة مجهولة الهوية من غزة

"الكابينيت" يجتمع لمناقشة صفقة الأسرى.. ونتنياهو يتهم الأجهزة الأمنية بفرض مخططات بايدن عليه

الأخبار الرئيسية

"الكابينيت" يجتمع لمناقشة صفقة الأسرى.. ونتنياهو يتهم الأجهزة الأمنية بفرض مخططات بايدن عليه

جيش الاحتلال: حماس لا تزال قادرة على قصف تل أبيب والقدس

66969a5c4c59b767132f5a27

شاهد: استهداف آليات ومبنى تحصن بداخله جنود إسرائيليون شرق مدينة رفح

20240716064320

نتنياهو يتعهد بزيادة الضغط على حماس.. وغالانت: نضوج الظروف لإتمام صفقة

الجيش الإسرائيليّ يبدأ الأحد بإصدار أوامر استدعاء الحريديين للتجنيد

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية