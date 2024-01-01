"أبو حمزة": الآليات العسكرية الإسرائيلية تحولت لخردة في غزة (فيديو)

غزة/سما/

قال "أبو حمزة" الناطق العسكري لـ"سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، إن الآليات الإسرائيلية تحولت لخردة على قارعة الطريق في غزة بفضل عبواتنا الناسفة.

وأضاف "أبو حمزة" في كلمة مصورة بثت مساء الثلاثاء: "لا زلنا عند وعدنا بأننا أهل الحرب مهما طالت". <div class="post-tools"><script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- samanews / under header --> <ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-client="ca-pub-6876232859068459" data-ad-slot="9672383740" data-ad-format="auto"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script></div>



وصرح المتحدث بأن الجيش الإسرائيلي يستهدف المدنيين للتغطية على هزائمه الميدانية في قطاع غزة.

وأوضح في كلمته أن التنكيل بالأسرى الفلسطينيين يعكس حالة الهمجية والظلم الممنهج الذي تنفذه تل أبيب.

وشدد الناطق العسكري لـ"سرايا القدس" على أن الأسرى على سلم أولويات المقاومة وأن تحريرهم آت لا محالة رغم أنف إسرائيل وغطرستها.

وأكد "أبو حمزة" على استمرار النفير والقتال بكل الطرق والوسائل المتاحة حتى دحر القوات الإسرائيلية.

وأفاد الناطق باسم "سرايا القدس" بأنه في حي الشجاعية تم القضاء على قوة إسرائيلية من مسافة الصفر، مشيرا إلى أن الجنود سمع عويلهم وسقطوا بين قتيل وجريح، مؤكدا أن السيناريو نفسه تكرر في تل الهوى وطولكرم.

وأكد "أبو حمزة" أن حضور المقاومة ميدانيا فعال في مختلف المناطق.

وذكر أن الجيش الإسرائيلي يذهب بكل قذارة لاستهداف المدنيين وارتكاب المجازر للتغطية على فشله الميداني الذريع.

وشدد في كلمته على أنه مهما طالت الحرب فهم أهلها وصناع نصرها.