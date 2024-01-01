"الكابينيت" يجتمع لمناقشة صفقة الأسرى.. ونتنياهو يتهم الأجهزة الأمنية بفرض مخططات بايدن عليه

القدس المحتلة/سما/

يجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، اليوم الثلاثاء، لمناقشة المفاوضات الخاصة بصفقة الأسرى مع حركة حماس.



وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يلتقي أعضاء الكابينيت الإسرائيلي لمناقشة مستجدات ما تم في المفاوضات الخاصة بصفقة الأسرى مع "حماس".

وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن "نتنياهو، من جانبه، يطالب بمواصلة الضغط العسكري على حماس في قطاع غزة، في حين يعتقد وزير الدفاع يوآف غالانت، والمؤسسة الأمنية أن الظروف قد أصبحت جاهزة لإتمام الصفقة مع الحركة بهدف الإفراج عن المحتجزين في القطاع".

وفي سياق متصل، صرح مسؤول أمني إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اتهم رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بفرض مخطط الرئيس الأمريكي جو بايدن، عليه.



ونقلت القناة الـ13 الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن مسؤول أمني بارز، قوله إن "نتنياهو أوضح بأن مخططات الرئيس بايدن، قد فرضت عليه من قبل رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية".

وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن "نتنياهو يفرض شروطا على فريق التفاوض الإسرائيلي لن تقبل بها حركة حماس، ومنها تواجد الجيش على محور نتساريم لمنع مرور المسلحين. وهو ما يعرقل اتمام صفقة تبادل الأسرى والرهائن والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لدى الحركة في قطاع غزة".

فيما قال مصدر أمني آخر: "أحد أسباب عدم اتخاذ إسرائيل قرار حول اليوم التالى للحرب هو عدم قبول نتنياهو بالخطة التى وضعها غالانت رغم أنها ليست بعيدة عن خطة نتنياهو نفسه، والرفض لأسباب شخصية فقط".