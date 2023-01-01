  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"حزب الله" يعلن قصف كريات شمونة بعشرات صواريخ "الكاتيوشا" (صور)

الثلاثاء 16 يوليو 2024 09:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حزب الله" يعلن قصف كريات شمونة بعشرات صواريخ "الكاتيوشا" (صور)



بيروت/سما/

أعلن "حزب الله" اللبناني يوم الثلاثاء قصف مستوطنة كريات شمونة بعشرات صواريخ الكاتيوشا، فيما أفادت وسائل إعلام عبرية برصد إصابات مباشرة.


وأوضح "حزب الله" في بيان : "ردا على ‌‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين ‏وخصوصا كفرتبنيت واستشهاد مدنيين، قصف مجاهدو ‏المقاومة ‏الإسلامية مستعمرة كريات شمونة ‌‏(قرية الخالصة) بعشرات صواريخ الكاتيوشا".‏


وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية سقوط صاروخ بشكل مباشر في كريات شمونة، كما نشرت صورا لإصابات مباشرة لأبنية في المنطقة المستهدفة.


وقالت صحيفة "هآرتس" في وقت سابق، إن "أضرارا أصابت مبنى المركز التجاري في كريات شمونة، جراء قصف صاروخي كثيف من لبنان على المدينة".

وأشار الجيش الإسرائيلي، إلى أنه رصد إطلاق نحو عشرين صاروخا من جنوب لبنان، باتجاه كريات شمونة في رشقتين، واعترض معظمها، في الوقت الذي اشتعلت فيه النيران بأحد المصانع، بعد سقوط صاروخ عليه في رشقة تبناها حزب الله.

هذا ولا يزال "حزب الله" مستمرا في تنفيذ عملياته ضد الجيش الإسرائيلي منذ إطلاق حركة حماس عملية طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023، وسط جهود دولية وأممية لاحتواء الصراع خوفا من توسعه لحرب شاملة.

كما قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي في وقت سابق، إن الجيش يقاتل بوتيرة مرتفعة على الجبهة الشمالية ومستعد للمرحلة المقبلة في لبنان.

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو: هناك دلالات على أن عملية اغتيال الضيف نجحت ولكن..

"هارتس": محاولة اغتيال الضيف أضرت بمفاوضات التهدئة بغزة ورئيس الموساد لم يتوجه لقطر ونتنياهو أفسد كل شيء

العملات والمعادن في فلسطين..

مسؤولون إسرائيليون: الخلاف بين نتنياهو وغالانت يُلحق أضراراً بالحرب

بايدن يتحدث عن الشروط السعودية "للاعتراف الكامل" بـ"إسرائيل"

نتنياهو يتعهد بزيادة الضغط على حماس.. وغالانت: نضوج الظروف لإتمام صفقة

الاعلام العبري : الجيش يحتجز 1500 جثة مجهولة الهوية من غزة

الأخبار الرئيسية

"الكابينيت" يجتمع لمناقشة صفقة الأسرى.. مسؤول إسرائيلي: نتنياهو اتهم الأجهزة الأمنية بفرض مخططات بايدن عليه

جيش الاحتلال: حماس لا تزال قادرة على قصف تل أبيب والقدس

66969a5c4c59b767132f5a27

شاهد: استهداف آليات ومبنى تحصن بداخله جنود إسرائيليون شرق مدينة رفح

20240716064320

نتنياهو يتعهد بزيادة الضغط على حماس.. وغالانت: نضوج الظروف لإتمام صفقة

سي إن إن: السنوار يواجه ضغوطا متزايدة من قادة "حماس" لوقف إطلاق النار

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية