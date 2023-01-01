"حزب الله" يعلن قصف كريات شمونة بعشرات صواريخ "الكاتيوشا" (صور)

بيروت/سما/

أعلن "حزب الله" اللبناني يوم الثلاثاء قصف مستوطنة كريات شمونة بعشرات صواريخ الكاتيوشا، فيما أفادت وسائل إعلام عبرية برصد إصابات مباشرة.



وأوضح "حزب الله" في بيان : "ردا على ‌‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين ‏وخصوصا كفرتبنيت واستشهاد مدنيين، قصف مجاهدو ‏المقاومة ‏الإسلامية مستعمرة كريات شمونة ‌‏(قرية الخالصة) بعشرات صواريخ الكاتيوشا".‏



وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية سقوط صاروخ بشكل مباشر في كريات شمونة، كما نشرت صورا لإصابات مباشرة لأبنية في المنطقة المستهدفة.



وقالت صحيفة "هآرتس" في وقت سابق، إن "أضرارا أصابت مبنى المركز التجاري في كريات شمونة، جراء قصف صاروخي كثيف من لبنان على المدينة".

وأشار الجيش الإسرائيلي، إلى أنه رصد إطلاق نحو عشرين صاروخا من جنوب لبنان، باتجاه كريات شمونة في رشقتين، واعترض معظمها، في الوقت الذي اشتعلت فيه النيران بأحد المصانع، بعد سقوط صاروخ عليه في رشقة تبناها حزب الله.

هذا ولا يزال "حزب الله" مستمرا في تنفيذ عملياته ضد الجيش الإسرائيلي منذ إطلاق حركة حماس عملية طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023، وسط جهود دولية وأممية لاحتواء الصراع خوفا من توسعه لحرب شاملة.

كما قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي في وقت سابق، إن الجيش يقاتل بوتيرة مرتفعة على الجبهة الشمالية ومستعد للمرحلة المقبلة في لبنان.