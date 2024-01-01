شاهد: استهداف آليات ومبنى تحصن بداخله جنود إسرائيليون شرق مدينة رفح

غزة/سما/

نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس يوم الثلاثاء مقطع فيديو وثق استهداف آليات ومبنى تحصن بداخله جنود إسرائيليون شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

وقالت الكتائب في بيان مقتضب إن عملية الاستهداف تمت يوم الأحد 14 من يوليو.

والاثنين قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية في تقرير مهم إن الجيش الإسرائيلي اعترف ولأول مرة منذ بداية الحرب بنقص كبير في الدبابات والذخيرة لتضررها في المعارك بقطاع غزة.



وذكرت الصحيفة العبرية أن اعتراف الجيش الإسرائيلي جاء في رده المقدم إلى المحكمة العليا بشأن التماس تجنيد النساء في قوة المدرعات والذي تم الكشف عنه لأول مرة على موقع "واينت".

وأشارت الصحيفة إلى أنها المرة الأولى التي يعترف فيها الجيش الإسرائيلي بأنه فقد دباباته في حرب غزة ويعاني من نقص في القذائف، فضلا عن العديد من المقاتلين والقادة الذين أصيبوا أو قتلوا في المعارك.

كما كشف الرد أن صعوبات موضوعية نشأت نتيجة القتال في قطاع غزة وعلى جبهات أخرى، وخاصة في التشكيل القتالي في الجيش الإسرائيلي.

وجاء في الرد أيضا أنه من غير المتوقع إضافة دبابات جديدة إلى سلاح المدرعات في وقت قريب، وهذا يعني أن كمية الدبابات المتوفرة في سلاح المدرعات ليست كافية سواء للمجهود الحربي أو لإجراء التجارب والتدريب في الوقت نفسه.

وتوضح الصحيفة في السياق أن نطاق الذخيرة والموارد اللازمة لصيانة الأدوات محدودا للغاية.