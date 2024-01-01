حماس: تلقينا دعوة للقاء وطني شامل بالصين

غزة/سما/

قال القيادي بحركة المقاومة الإسلامية حماس، حسام بدران، إن الحركة تلقت دعوة من الصين للمشاركة في لقاء وطني شامل وموسع بالعاصمة بكين، يضم مختلف الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة “فتح”.

وأشار بدران إلى أنّه من المقرر أن يكون اللقاء يومي 21 و22 يوليو/ تموز الجاري.



وأضاف: “تعاملت الحركة بروح إيجابية ومسؤولية وطنية مع هذه الدعوة حرصا على تحقيق وحدة وطنية تليق بشعبنا الفلسطيني وتتناسب مع تضحياته وبطولاته، خاصة في ظل معركة طوفان الأقصى”.

وأكد بدران أن اللقاء المرتقب في الصين هو “وطني شامل يضم مختلف الفصائل الفلسطينية”، لافتا إلى عدم وجود “ترتيبات للقاءات ثنائية”.



وبخصوص ما سيتم بحثه خلال اللقاء، قال بدران: “نعتقد أنه يمكن البناء على مخرجات اللقاء السابق الذي عقد ببكين في أبريل/ نيسان الماضي، ونأمل من الآخرين ألا يتراجعوا عنها”.

وفي 30 أبريل/نيسان الماضي، قالت الصين إنها عقدت لقاءات “مصالحة وطنية” بين حركتي “حماس” و”فتح”.

وقالت متحدثة وزارة الخارجية لين سيين في بيان آنذاك، إن الطرفين أحرزا “تقدما مشجّعا في قضايا عدة”، إلى جانب توافقهما على “مواصلة الحوار لضمان تحقيق وحدة الصف الفلسطيني بأقرب وقت”.

وجدد القيادي في حماس تأكيد حركته “استعدادها الكامل للمشاركة في هذا اللقاء الوطني وكافة اللقاءات الأخرى بروح إيجابية، سعيا لتحقيق الوحدة الوطنية”، لافتا إلى أن حركته “ستبقى الأحرص على مصالح شعبنا وتطلعاته للحرية والتحرير”.

وفي تصريح سابق، كشف الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي عن موعد لقاء جديد للفصائل الوطنية الفلسطينية في بكين، بدعوة من الحكومة الصينية بعد أسبوعين.

وقال البرغوثي: إن “الحكومة الصينية وجهت دعوات لكافة الفصائل الوطنية الفلسطينية لعقد ملتقى وطني برعاية صينية بعد العشرين من شهر يوليو/تموز الجاري”.

وكان من المفترض عقد اللقاء الوطني بين الفصال نهاية الشهر الماضي، لكن بكين أرجأته لموعد لاحق وفقًا لمصادر، وذلك بعد سلسلة لقاءات عقدت بين حركتي حماس وفتح برعاية صينية.