نائب أمين عام حزب الله: الإدارة الأمريكية كاذبة ومنافقة وتسير مع إسرائيل

بيروت/سما/

قال الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله إن الإدارة الأمريكية كاذبة ومنافقة وتسير مع إسرائيل حتى تبرِّر صفحتها.



وأضاف نعيم قاسم في كلمة خلال مجلس عاشورائي يوم الاثنين "روجوا منذ حوالي شهر تقريبا بأنه يوجد اتفاق لوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين وإسرائيل ‏ورعت أمريكا هذا الاتفاق وروجت له بإقراره في الأمم المتحدة كاتفاق هيكلي على قاعدة أن يطبق بكامله ‏بالتفاصيل وبالشروط من أجل أن يخرج إلى حيّز التطبيق فيتوقف إطلاق النار. ‏

وتابع نائب أمين عام حزب الله قائلا: "مجرد إعلان بايدن للاتفاق أعرب نتنياهو أنه ملتزم بالاتفاق ولكنّه سيعاود إطلاق النار بعد إنهاء تطبيق ‏الاتفاق، والإدارة الأمريكية لم تنتقد إسرائيل بل تقول دائما إن إسرائيل إيجابية والفلسطينيون إيجابيون، ‏ولكن الإدارة الأمريكية كاذبة ومنافقة وتسير مع إسرائيل حتى تبرّر صفحتها".



وأردف بالقول: "هذا التساؤل الذي أثارته ‏الإدارة الأمريكية لتغطي على إسرائيل ولتعفي نفسها من المسؤولية أنها هيّأت ما عليها وتقول فيما بعد أن ‏إسرائيل لم تقبل!.. أنتم أيها الأمريكيون مسؤولون أن تضغطوا على إسرائيل كما أعطيتموها 400 ‏طائرة محملة بالذخائر والأسلحة و60 سفينة محملة بالذخائر والأسلحة، ودعمتموها بكل أشكال الدعم ‏ونظّرتم لإخراجها من مسؤولية الإبادة الواضحة للشعب الفلسطيني أمام العالم.. عليكم أن توقفوها عند حدها ‏لوقف إطلاق النار". ‏

وصرح نعيم قاسم بأن "أي عاقل يتقبل أن يعطي الفلسطينيون المرحلة الأولى ويفرجوا عن الأسرى وبعد ذلك تهجم عليهم إسرائيل ‏مرة ثانية وتجهز عليهم! مع الفلسطينيين لا يمكن أن يحصل هذا الحل بل هذا ليس حلا هو حل لإسرائيل ‏لتأخذ أسراها وحل لأمريكا لتظهر أنها استطاعت أن تحقق إنجازا، وليس حلا للفلسطينيين لأن إسرائيل ‏ستعاود قتالها".

وشدد على أنه ما لم يتوقف إطلاق النار فلا يوجد حل، مشيرا إلى أن الفلسطينيين لن يستسلموا حتى ولو طال ‏الأمر.

وأوضح أن حزب الله يساند غزة لأنها مساعدة لأصحاب الحق ونصرة للمظلومين، مبينا أن ما ‏يجري في المنطقة وفي غزة يعني الجميع في لبنان وسوريا والعراق والدول العربية والإسلامية.