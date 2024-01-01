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سي إن إن: السنوار يواجه ضغوطا متزايدة من قادة "حماس" لوقف إطلاق النار

الثلاثاء 16 يوليو 2024 07:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
سي إن إن: السنوار يواجه ضغوطا متزايدة من قادة "حماس" لوقف إطلاق النار



واشنطن/سما/

قال مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بيل بيرنز في اجتماع مغلق إن زعيم حركة "حماس" يحيى السنوار يواجه ضغوطا متزايدة من قادة الحركة لقبول اتفاق لوقف إطلاق النار.


وقالت شبكة CNN الأمريكية في تقرير إن بيرنز صرح في اجتماع مغلق يوم السبت بأن وكالة المخابرات المركزية قدرت أن السنوار يتعرض لضغوط متزايدة من قادته العسكريين لقبول اتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب مع إسرائيل، وذلك بحسب مصدر كان حاضرا في الاجتماع.


ونقل المصدر عن بيرنز قوله إن السنوار، "ليس قلقا بشأن وفاته"، ولكنه يواجه ضغوطا بشأن تحميله المسؤولية عن فداحة المعاناة في غزة.

وقال بيرنز إنه يتعين على كل من الحكومة الإسرائيلية و"حماس استغلال" هذه اللحظة، بعد مرور أكثر من تسعة أشهر على بدء الحرب، للتوصل إلى وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن الضغوط الداخلية التي يواجهها السنوار الآن جديدة وبدأت في الأسبوعين الماضيين، وتتضمن مكالمات من كبار قادته الذين سئموا القتال.

وكان مدير وكالة المخابرات المركزية يتحدث في المنتجع الصيفي السنوي لشركة Allen & Company في صن فالي بولاية أيداهو، والذي يطلق عليه أحيانا "المخيم الصيفي للمليارديرات" بسبب قائمة ضيوفه التي تضم أباطرة التكنولوجيا وعمالقة الإعلام وكبار المسؤولين الحكوميين الذين تمت دعوتهم إلى الاجتماع السري الذي استمر لمدة أسبوع.

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