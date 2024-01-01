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السيسي يدعو إلى تكاتف الجهود الدولية للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

الثلاثاء 16 يوليو 2024 06:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي يدعو إلى تكاتف الجهود الدولية للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة



القاهرة/سما/

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة تكاتف الجهود الدولية للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره التشيكي بيتر بافل، وفق بيان للرئاسة المصرية.

وبحث الاتصال الهاتفي "تأكيد حرص البلدين على تطوير التعاون في عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، من بينها التطورات في قطاع غزة".

وأكد الرئيس المصري أهمية الحلول السلمية للأزمات الدولية والإقليمية، مشددا على "ضرورة تكاتف الجهود الدولية للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإغاثية بصورة عاجلة لمواجهة الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها الشعب الفلسطيني".

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