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سلطة الطاقة: نعمل على إعادة تشغيل خط كهرباء للمنطقة الوسطى في قطاع غزة

الثلاثاء 16 يوليو 2024 06:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلطة الطاقة: نعمل على إعادة تشغيل خط كهرباء للمنطقة الوسطى في قطاع غزة



رام الله/سما/

أعلنت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم خلال الأيام المقبلة إعادة تشغيل خط الكهرباء رقم F11 والمغذي للمنطقة الوسطى في قطاع غزة.

وأشارت سلطة الطاقة في بيان صدر عنها، إلى أنها عملت بالتعاون مع شركة توزيع كهرباء غزة على مدار أسبوعين، على إصلاح  الخط المدمر في الجانب الفلسطيني بشكل مؤقت حوالي 4 كلم، على أن يتم تزويد التيار الكهربائي لمحطة التحلية المركزية في دير البلح بشكل مستمر والتي ستكون قادرة على إنتاج 20 ألف متر مكعب في اليوم، ما سيساعد بتوفير مياه الشرب النظيفة للمواطنين.

ونوهت إلى أنها تقوم بالتعاون مع الجهات الدولية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإعادة التيار الكهربائي إلى جميع الخطوط المتبقية، لضمان توفير الكهرباء للمواطنين وجميع المرافق الحيوية .

وشكرت سلطة الطاقة جميع الشركاء الذين ساهموا في إنجاز هذا المشروع، خاصة سلطة المياه، ومصلحة بلديات الساحل، ومنظمة اليونيسف، وكذلك طواقم سلطة الطاقة وشركة توزيع كهرباء غزة الذين عملوا على بناء الخط أثناء العدوان، معرضين حياتهم للخطر .

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