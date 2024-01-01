الأردن يدين استهداف إسرائيل للأونروا ومبانيها ومراكز الإيواء التابعة لها في قطاع غزة

عمان/سما/

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بأشد العبارات، اليوم الثلاثاء، الاستهداف الإسرائيلي الممنهج لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ومبانيها ومراكز الإيواء التابعة لها، بما فيها المقر الرئيسي للوكالة في غزة، في محاولة لإلغاء دورها المحوري والأساسي بتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني وفقا لتكليفها الأممي.

‏وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، إدانة المملكة ورفضها المطلق لاستمرار إسرائيل في انتهاك قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستهداف المدنيين ومقار المنظمات الإغاثية والعاملين فيها، وسط صمت دولي يشجعها على الاستمرار في ذلك، جراء غياب إجراءات حقيقية وفاعلة توقف هذه الانتهاكات وتحاسب المسؤولين عنها.

وأضاف السفير القضاة أن محاولات إسرائيل تقويض دور "الأونروا"، التي تقوم بدور أساسي في تقديم الخدمات الحيوية للفلسطينيين في قطاع غزة، يجب أن يتصدى لها المجتمع الدولي بأكمله، مؤكدا أن استمرار عمل "الأونروا" هو ضرورة قصوى للحفاظ على قضية اللاجئين الفلسطينيين، خاصة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر والمتواصل على القطاع منذ السابع من تشرين الأول/ اكتوبر الماضي.

وجدد السفير القضاة دعوته للمجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، لاتخاذ خطوات فورية وحازمة لوقف هذه الجرائم وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين والمنشآت الإغاثية التي تقدم الدعم الحيوي لهم، مشددا على ضرورة تمكين هذه المنظمات والهيئات وخاصة "الأونروا" من القيام بدورها الإنساني الكبير في تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها قطاع غزة، وضمان سلامتها من أي استهداف مستقبلي.