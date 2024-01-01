  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الأردن يدين استهداف إسرائيل للأونروا ومبانيها ومراكز الإيواء التابعة لها في قطاع غزة

الثلاثاء 16 يوليو 2024 06:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن يدين استهداف إسرائيل للأونروا ومبانيها ومراكز الإيواء التابعة لها في قطاع غزة



عمان/سما/

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بأشد العبارات، اليوم الثلاثاء، الاستهداف الإسرائيلي الممنهج لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ومبانيها ومراكز الإيواء التابعة لها، بما فيها المقر الرئيسي للوكالة في غزة، في محاولة لإلغاء دورها المحوري والأساسي بتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني وفقا لتكليفها الأممي.

‏وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، إدانة المملكة ورفضها المطلق لاستمرار إسرائيل في انتهاك قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستهداف المدنيين ومقار المنظمات الإغاثية والعاملين فيها، وسط صمت دولي يشجعها على الاستمرار في ذلك، جراء غياب إجراءات حقيقية وفاعلة توقف هذه الانتهاكات وتحاسب المسؤولين عنها.

وأضاف السفير القضاة أن محاولات إسرائيل تقويض دور "الأونروا"، التي تقوم بدور أساسي في تقديم الخدمات الحيوية للفلسطينيين في قطاع غزة، يجب أن يتصدى لها المجتمع الدولي بأكمله، مؤكدا أن استمرار عمل "الأونروا" هو ضرورة قصوى للحفاظ على قضية اللاجئين الفلسطينيين، خاصة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر والمتواصل على القطاع منذ السابع من تشرين الأول/ اكتوبر الماضي.

وجدد السفير القضاة دعوته للمجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، لاتخاذ خطوات فورية وحازمة لوقف هذه الجرائم وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين والمنشآت الإغاثية التي تقدم الدعم الحيوي لهم، مشددا على ضرورة تمكين هذه المنظمات والهيئات وخاصة "الأونروا" من القيام بدورها الإنساني الكبير في تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها قطاع غزة، وضمان سلامتها من أي استهداف مستقبلي.

#الاردن

الأكثر قراءة اليوم

غالانت: التوصل إلى اتفاق مع حماس "بات أقرب من أي وقت مضى"

نتنياهو: هناك دلالات على أن عملية اغتيال الضيف نجحت ولكن..

"هارتس": محاولة اغتيال الضيف أضرت بمفاوضات التهدئة بغزة ورئيس الموساد لم يتوجه لقطر ونتنياهو أفسد كل شيء

العملات والمعادن في فلسطين..

مسؤولون إسرائيليون: الخلاف بين نتنياهو وغالانت يُلحق أضراراً بالحرب

خلال 48 ساعة.. 320 شهيدا وجريحا بأسلحة إسرائيلية محرمة دوليا

بايدن يتحدث عن الشروط السعودية "للاعتراف الكامل" بـ"إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

66969a5c4c59b767132f5a27

شاهد: استهداف آليات ومبنى تحصن بداخله جنود إسرائيليون شرق مدينة رفح

20240716064320

نتنياهو: سنزيد الضغط على حماس... وغالانت: نضوج الظروف لإتمام صفقة

سي إن إن: السنوار يواجه ضغوطا متزايدة من قادة "حماس" لوقف إطلاق النار

الجيش الإسرائيليّ يبدأ الأحد بإصدار أوامر استدعاء الحريديين للتجنيد

thumbs_b_c_cbba831e1479ef5e187402660a9a49f6

وزيرة إسرائيلية: سنفكك الحكومة إذا انسحب الجيش من محور فيلادلفيا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية