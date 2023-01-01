غزة: ارتفاع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 160

غزة/سما/

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، الثلاثاء، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 160 منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال في بيان : "ارتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 160 صحفيا وصحفية منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد ارتقاء الزميل الصحفي محمد عبد الله مشمش، مدير البرامج في إذاعة صوت الأقصى".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت حكومة غزة سقوط 40 شهيدا فلسطينيا وإصابة 99 آخرين في مجزرتين متزامنتين اقترفهما الجيش الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة.

وقال المكتب الحكومي في بيان إن "المجزرة الأولى وقعت بمنطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع، والثانية باستهداف مدرسة تابعة لوكالة "الأونروا" وتؤوي نازحين بمخيم النصيرات وسط القطاع".

وأسفرت الحرب التي تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 بدعم أمريكي على غزة عن أكثر من 127 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​