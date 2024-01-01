اعتقال 3 مستوطنين بتهمة التعاون مع المخابرات الإيرانية

القدس المحتلة/سما/

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، الثلاثاء، اعتقال ثلاثة مستوطنين للاشتباه في قيامهم بـ"أنشطة أمنية بتوجيه من عملاء المخابرات الإيرانية".

وقالت في بيان: "في تحقيق مشترك أجرته الشرطة الإسرائيلية والشاباك وجهاز الأمن العام تم اعتقال 3 إسرائيليين، والتحقيق معهم خلال الأسبوعين الماضيين، بشبهة قيامهم بأنشطة أمنية في إسرائيل، بتوجيه من عملاء المخابرات الإيرانية".

وأضافت أن التحقيق كشف أن "أحد المشتبه بهم، ويدعى إليميلخ شتيرن، مواطن إسرائيلي (21 عاما) من سكان مدينة بيت شيمش (وسط)، كان يتم التواصل عبر تطبيق تلغرام والطلب منه بالقيام بمهام مختلفة".

وتابعت: "تم الطلب من شتيرن تنفيذ مهمة تعليق إشعارات في تل أبيب، ودفن الأموال في نقاط مختلفة في القدس وتل أبيب، وتسليم طرود تحتوي على رأس مقطوع لحيوان أو دمية بجانب سكين ورسالة تهديد، بهدف وضعهم على أعتاب المواطنين الإسرائيليين وحرق غابة وغير ذلك".

وأردفت: "تبين من التحقيق أن شتيرن وافق على تنفيذ المهام باستثناء تهديد القتل وحرائق الغابات"، مشيرة إلى أنه تلقى مدفوعات من حساب يحمل اسم ANNA ELENA على تلغرام، بالعملة المشفرة.

وأشارت الشرطة في تصريحها إلى أنه "من أجل تنفيذ عملية تعليق الإخطارات ودفن الأموال وتسليم الطرود، قام (شتيرن) بتجنيد مواطنين إسرائيليين إضافيين قاموا ببعض المهام مقابل مالي".

ولم تكشف الشرطة عن هويات الأشخاص الذين تعاون معهم المشتبه به شتيرن لتنفيذ المهام المطلوبة.

وفي السياق، ذكرت الشرطة أن النيابة العامة لمنطقة القدس "قدمت الثلاثاء لائحة اتهام ضد شتيرن إلى المحكمة المركزية في القدس، تتهمه فيها بجرم الاتصال مع عميل أجنبي"، بحس بالمصدر ذاته.

وقالت: "تم استجواب المواطنين الآخرين الذين جندهم وأفرج عنهما في نهاية التحقيق معهم في انتظار البت في قضيتهما".

ولفتت إلى "إن استخدام طريقة الاتصال بالمواطنين الإسرائيليين عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بحجة التمويه على هوية الشخص الذي يقدم الطلب، هو أسلوب معروف لعمل أجهزة الاستخبارات الإيرانية".

وعلى هذا النحو، بينت الشرطة أنه تم خلال الأشهر الأخيرة "تحديد ومراقبة العديد من الملفات الشخصية الوهمية التي تستخدمها قوات الأمن الإيرانية، وتم جمع الكثير من المعلومات حول الأشخاص الكامنين وراء عمليتها".