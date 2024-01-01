وزيرة إسرائيلية: سنفكك الحكومة إذا انسحب الجيش من محور فيلادلفيا

القدس المحتلة/سما/

هددت وزيرة الاستيطان من حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف أوريت ستروك، الثلاثاء، بتفكيك حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إذا انسحب الجيش من محور فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر.

ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن سترك قولها خلال زيارة إلى معبر كرم أبو سالم: "نحن في معبر كرم أبو سالم وعلى بعد 50 مترا منا يوجد (معبر) رفح".

وأضافت: "قلنا بوضوح إنه إذا أزالوا الجيش الإسرائيلي من طريقي نتساريم (يقسم قطاع غزة إلى قسمين) وفيلادلفيا، فسنقوم بتفكيك الحكومة".

وشددت في حديثها على أن نتنياهو "يعرف ذلك جيدا".

وسبق أن أعلن نتنياهو في الأيام الماضية بقاء إسرائيل في محور فيلادلفيا، بالتزامن مع نفي مكتبه، الجمعة، تقارير تحدثت عن بحث تل أبيب مع القاهرة انسحاب الجيش الإسرائيلي من محور فيلادلفيا، في حالة إقامة جدار على الحدود بين قطاع غزة ومصر.

وترفض القاهرة بشكل قاطع أي بقاء للقوات الإسرائيلية بمحور فيلادلفيا، كما تصر حركة "حماس" على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة، بما يتضمن معبر رفح ومحور فيلادلفيا، شرطا أساسيا للتوصل إلى صفقة تتضمن تبادل الأسرى ووقف الحرب.

وفي 29 مايو/ أيار الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي إتمام سيطرته الكاملة على محور فيلادلفيا على الحدود الفلسطينية المصرية بشكل كامل، وادعى وقتها "اكتشاف ما لا يقل عن 20 نفقا تعبر من غزة إلى أراضي سيناء" المصرية، وفق القناة "12" العبرية الخاصة.

غير أن مسؤولا مصريا رفيع المستوى نفى آنذاك وجود أنفاق تعبر من غزة إلى سيناء، وعدّها "أكاذيب تروجها تل أبيب بهدف التعتيم على فشلها عسكريا في غزة"، وفق ما أوردت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية الخاصة.