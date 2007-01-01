"فتح" تتحدث عن لقاء مع "حماس" في الصين مطلع الأسبوع المقبل

رام الله/سما/

تحدثت حركة فتح التي يتزعمها رئيس السلطة محمود عباس، اليوم الثلاثاء، عن لقاء يجمعها مع حركة حماس في الصين مطلع الأسبوع الجاري.

وقال الناطق باسم مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح عبد الفتاح دولة إن "الصين تستضيف لقاء يضم كافة الفصائل الفلسطينية، ضمن الجهود المبذولة لإنهاء الانقسام الداخلي، يسبقه لقاء يضم حركتي فتح وحماس".

وأشار دولة في تصريحات صحفية إلى أن اللقاءات تبدأ يوم 20 يوليو وعلى مدى ثلاثة أيام، وقال: "نحن في حركة فتح منفتحون لحل وفكفكة كل العقبات في طريق المصالحة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية، وحرب الإبادة على قطاع غزة".

ولفت إلى أن وفد "فتح" يترأسه نائب رئيس الحركة محمود العالول.

بدوره، أكد عقد اللقاء عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، وقال إن "فتح ستشارك في لقاء الصين، ومنفتحة وجادة للوصول إلى إنهاء الانقسام".



فيما لم يصدر تعليق فوري من حركة حماس بشأن اللقاء المرتقب.

وتعاني الساحة الفلسطينية انقساما سياسيا وجغرافيا منذ عام 2007، حيث تسيطر حركة حماس وحكومة شكلتها على قطاع غزة، في حين تدير الضفة الغربية حكومة شكلتها حركة فتح بزعامة محمود عباس.

وعلى مدى سنوات طويلة عقدت لقاءات عدة بين الفصائل الفلسطينية من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، كان آخرها اجتماعات الجزائر في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، ولقاء بمدينة العلمين المصرية في 30 يونيو/ تموز 2023، دون أن تُسفر عن خطوات عملية جادّة تحقق هدفها.

ويتزامن عقد الاجتماع مع حرب تشنها "إسرائيل" على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 127 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على الـ10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل "تل أبيب" الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.