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استهداف مستوطنة سديروت بـ 3 صواريخ من غزة

الثلاثاء 16 يوليو 2024 05:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
استهداف مستوطنة سديروت بـ 3 صواريخ من غزة



غزة/سما/

قالت القناة “12” العبرية إن إسرائيل رصدت الثلاثاء، إطلاق 3 صواريخ من قطاع غزة على مستوطنة سديروت المحاذية للقطاع.

وأضافت القناة (خاصة) في تقرير لها أنه “تم ترصد إطلاق 3 صواريخ على سديروت من غزة، تم اعتراض 1 وسقوط 2 بمنطقة مفتوحة”.

وأشارت إلى أن صفارات الإنذار دوت في المستوطنات المحاذية للقطاع على خلفية الإطلاق الصاروخي، والذي ادعت أنه “لم يسفر عن أي إصابات بشرية”، على حد تعبيرها.

بدورها، أعلنت “سرايا القدس” الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي في بيان عبر تطبيق “تلغرام” أنها “قصفت سديروت ومغتصبات (مستوطنات) غلاف غزة برشقة صاروخية”.

وتخوض الفصائل الفلسطينية اشتباكات في محاور توغل الجيش الإسرائيلي في القطاع، كما تطلق عدة رشقات صاروخية بين الحين والآخر تجاه المستوطنات والبلدات المحاذية للقطاع، ردا على القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة.

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