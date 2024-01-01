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شهيد وإصابة حرجة بغارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في الخردلي جنوب لبنان

الثلاثاء 16 يوليو 2024 05:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهيد وإصابة حرجة بغارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في الخردلي جنوب لبنان



بيروت/سما/

استشهد شخص وإصابة آخر، حالته حرجة، بغارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في منطقة الخردلي جنوب لبنان.



يأتي ذلك، بينما استشهد اليوم، 3 أشخاص من عائلة واحدة، بينهم عنصر من حزب الله، بغارة شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على منزل في مدينة بنت جبيل.

ويواصل الجيش الإسرائيلية عمليات استهداف قادة وعناصر حزب الله، في إطار الاشتباكات المستمرة منذ الثامن من أكتوبر حين أعلن حزب الله أن جبهة لبنان هي "جبهة مساندة لغزة".

وفي هذا الصدد، اعتبر رئيس كتلة "حزب الله" في البرلمان اللبناني محمد رعد أن إسرائيل أعجز من أن تشن حربا واسعة على لبنان رغم التهديد والوعيد.

وشدد رعد على أن "ما يفعله الإسرائيلي في غزة لا يستطيع أن يفعله في لبنان لأننا سنرد له الصاع بألف صاع، فنحن نعرف نقاط ضعفه لذلك يتحاشى أن يستفزنا". 

في غضون ذلك، قصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة ديرميماس ومحيط مجرى نهر الليطاني جنوب لبنان، واستهدفت بالقذائف الفوسفورية الاحياء السكنية في بلدة ديرميماس في القطاع الشرقي جنوب لبنان.

كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية بلدة يحمر الشقيف في قضاء النبطية جنوب لبنان، وهي التي تعد من خارج قواعد الاشتباك بين حزب الله والجيش الإسرائيلي.

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