إعلام عبري: "إسرائيل" أبدت استعدادها لمصر للانسحاب من محور فيلادلفيا

القدس المحتلة/سما/

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، أن مسؤولين إسرائيليين أكدوا أن إسرائيل أبدت خلال المفاوضات المغلقة الأخيرة في مصر، استعدادها للانسحاب من محور فيلادلفيا بشروط معينة.



وقال موقع "kikar" الإخباري الإسرائيلي، إنه رغم نفي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يبدو أن إسرائيل لم تبد معارضة تامة لهذه الخطوة.

ونقل الموقع العبري تصريحات لمسؤولين إسرائيليين ومسؤول عربي مطلع على المفاوضات، قولهم لصحيفة أمريكية إن إسرائيل مستعدة للانسحاب من المحور إذا اتخذت مصر خطوات معينة لمنع تهريب الأسلحة عبر الأنفاق التي تعبر الحدود.

وأوضح الموقع العبري، أنه في يوم الجمعة الماضي، قال نتنياهو إنه "يصر على بقاء إسرائيل في ممر فيلادلفيا"، ولكن في غرف المفاوضات كانت الصورة مختلفة.

وتطالب إسرائيل مصر بتركيب أجهزة استشعار إلكترونية لكشف أعمال ووضع العوائق تحت الأرض على طول المحور.

وأضاف الموقع العبري أن كلا من إسرائيل ومصر تنفيان علنا وجود المحادثات حول هذه النقطة في حد ذاتها، في حين هددت مصر في الماضي بأن استيلاء إسرائيل على محور فيلادلفيا قد يؤدي إلى أزمة في العلاقات، كما رفضت مصر فتح معبر رفح من الجانب المصري، على ما يبدو لمنع الاعتراف الفعلي بالسيطرة الإسرائيلية على المعبر الاستراتيجي.