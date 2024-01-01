واشنطن تعرب لتل أبيب عن قلقها إزاء سقوط ضحايا مدنيين في غزة

واشنطن/سما/

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لمسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى عن "قلق بلاده العميق" حيال الخسائر الكبيرة بالأرواح التي أوقعتها الغارات الإسرائيلية الأخيرة على غزة.



وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحافيين مساء الاثنين إن بلينكن التقى في مقر الوزارة في واشنطن كلا من وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، وأبلغهما بـ"القلق العميق" الذي يساور الولايات المتحدة إزاء "الخسائر الكبيرة في الأرواح" و"الضحايا المدنيين الذين سقطوا في غزة" في أعقاب الغارات التي شنها الجيش الإسرائيلي في الأيام الأخيرة على القطاع.



وأشار المتحدث إلى أن هناك انخفاضا في أعداد الضحايا المدنيين الفلسطينيين مقاربة بفترات سابقة من الحرب الخيرة، لكنه لا زال "مرتفعا بشكل غير مقبول".

وقال: "نريد أن نرى انتهاء الخسائر في صفوف المدنيين بشكل كامل. ولهذا السبب نضغط بشدة من أجل وقف إطلاق النار. ولكن حتى قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، نريد من إسرائيل أن تفعل المزيد للحد من الخسائر في صفوف المدنيين".

وذكر ميلر أن ديرمر وهنغبي أكدا لبلينكن التزام إسرائيل بالمفاوضات والتوصل لاتفاق ضمن الخطوط التي حددها الرئيس الأمريكي جو بايدن، مضيفا أن بلينكن بحث مع المسؤولين الإسرائيليين خطوات حل القضايا المتبقية في المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار.

وتأتي زيارة هذين المسؤولين قبل أيام من زيارة سيقوم بها نتنياهو إلى واشنطن يلتقي خلالها بايدن في 22 يوليو وسيلقي في 24 يوليو كلمة أمام الكونغرس بمجلسيه.