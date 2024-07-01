اعتقال إسرائيلي انتحل صفة ضابط وسرق منازل في "كريات شمونة" (صور)

أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء اعتقال مواطن انتحل صفة ضابط في وحدة خاصة وقام بسرقة عدد من المنازل في مستوطنة كريات شمونة في شمال البلاد.

وقال المتحدث باسم الشرطة إنه "في نهاية التحقيق الذي قام به ضباط شرطة منطقة الشمال، تم اعتقال أحد سكان إيلات الذي تظاهر بأنه ضابط في وحدة خاصة، ووصل إلى مواقع سقوط الصواريخ في كريات شمونة مرتديا زي الجيش الإسرائيلي، وقام بوضع اللثام واقتحم وسرق عددا من منازل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من كريات شمونة".

يذكر أنه في 16 أكتوبر الماضي أقرت إسرائيل إخلاء 28 مستوطنة تقع على مقربة من الحدود اللبنانية.

وفي 20 أكتوبر الماضي، أعلنت سلطة الطوارئ التابعة لوزارة الدفاع إجلاء سكان مستوطنة كريات شمونة (عدد سكانها يتجاوز 24 ألفا) إلى بيوت ضيافة بتمويل الدولة، على خلفية التصعيد العسكري مع "حزب الله".