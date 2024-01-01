"حماس" تنفي وجود خطط لعقد اجتماع ثنائي مع "فتح" في بكين

غزة/سما/

نفى رئيس قسم العلاقات الخارجية في حركة "حماس" باسم نعيم وجود أي خطط لدى الحركة لعقد اجتماع ثنائي مع حركة "فتح" في بكين.



وقال نعيم: "الاستعدادات جارية لاجتماع الفصائل الفلسطينية في بكين في وقت لاحق من هذا الشهر، المعلومات حول اجتماع ثنائي منفصل بين حركتي فتح وحماس في بكين غير صحيحة".



وفي وقت سابق، أعلن قياديان في حركتي "حماس" و"فتح" أن الفصائل الفلسطينية ومنها الحركتان، ستعقد محادثات وحدة وطنية في الصين في يوليو الجاري في محاولة لحل الانقسامات العميقة.

واجتمعت الحركتان في الصين في أبريل 2024 لمناقشة جهود المصالحة وإنهاء الانقسامات السياسية المستمرة منذ نحو 17 عاما.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أنه ومع إحراز إسرائيل وحماس تقدما على ما يبدو في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، اكتسبت المناقشات حول الخطط الخاصة بمستقبل القطاع أهمية أكبر.

من جهته، صرح عضو اللجنة المركزية لفتح عزام الأحمد أن الحركة سترسل ثلاثة مسؤولين بينهم محمود العالول نائب رئيس الحركة.

وأفادت الصحيفة بأن وزير الخارجية الصيني وانغ يي سيلتقي الفصائل الفلسطينية في 21 يوليو ثم مرة أخرى في 23 يوليو، مشيرة إلى أن الحركتين ستجتمعان على انفراد.