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مكتب نتنياهو ينفي تلقي إسرائيل رفضا من "حماس" بخصوص مواصلة المفاوضات بشأن غزة

الثلاثاء 16 يوليو 2024 04:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
مكتب نتنياهو ينفي تلقي إسرائيل رفضا من "حماس" بخصوص مواصلة المفاوضات بشأن غزة



القدس المحتلة/سما/

أعلن مستشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، دميتري غندلمان، أن إسرائيل لم تتلق عبر الوسطاء الدوليين رفضا رسميا من حركة "حماس" لمواصلة المفاوضات بشأن إطلاق سراح الرهائن.


وقال غندلمان: "لم تتلق إسرائيل أي رفض رسمي عبر وسطاء حماس لمواصلة المفاوضات".

كما نفى عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزت الرشق في وقت سابق، ما تداولته بعض وسائل الإعلام، عن قرار حركة "حماس" وقف المفاوضات، ردا على مجزرة المواصي غرب خان يونس.

يأتي ذلك، بعدما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن قيادي كبير في حماس لم تذكر هويته، أن الحركة قررت وقف مفاوضات التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، منددا بـ"عدم جدية الاحتلال" و"ارتكاب المجازر في حق المدنيين".

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