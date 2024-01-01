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الاشتباه بحادث أمني في إيلات

الثلاثاء 16 يوليو 2024 04:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاشتباه بحادث أمني في إيلات



القدس المحتلة/سما/

أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، الاشتباه بحادث أمني في إيلات جنوب إسرائيل، قبل أن تستبعد شبهة التسلل عبر الحدود مع مصر بعدما أجرت مسحا كاملا للمنطقة.


وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إن هنال "حادثا أمنيا مشتبه به في منطقة الطريق السريع رقم 12 بالقرب من إيلات"، مشيرة إلى أنها أغلقت الطريق المذكور وطلبت من السائقين اختيار طرق بديلة وتجنب الوصول إلى المنطقة.


وفي أعقاب ذلك بدأت قوات الشرطة الإسرائيلية ووحدات خاصة أخرى بمسح المنطقة، حيث تم استخدام المروحيات أيضا من أجل استبعاد التسلل. وفي الوقت نفسه، صدرت تعليمات لسكان إيلات بإجراء أنشطة تعليمية داخل المباني المحمية. 

من جهتها، قالت إذاعة "كان" الإسرائيلية إنه بالتزامن مع الحدث، عززت القوات الأمنية الإسرائيلية إجراءاتها في منطقة سجون نفحة أيضا جنوب إسرائيل، حيث كانت القوات قد أجرت في وقت سابق اليوم مناورة في المنطقة.

وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، بأن القوات الإسرائيلية أغلقت شارع 12 المؤدي إلى إيلات خشية تسلل مخربين، فيما رفعت الشرطة التأهب واستدعت مروحيات لتمشيط المنطقة.
وقال موقع " news1" الإخباري الإسرائيلي، إنه في نهاية عمليات المسح المكثفة تم استبعاد شبهة التسلل إلى إيلات.
وقامت قوات الأمن الخاصة الإسرائيلية، بما في ذلك مقاتلي وحدة YSM وقوات وحدة MGB وقوات بحرس الحدود الإسرائيلية بعمليات تفتيش واسعة النطاق وأغلقت الطرق المؤدية إلى مدينة إيلات، ولم يتم العثور على أي إشارة إلى تسلل إلى القطاع.

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