3 قتلى بغارة إسرائيلية على بنت جبيل

بيروت/سما/

استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي، منزلا في مدينة بنت جبيل على دفعتين، مما أدى إلى استشهاد 3 أشخاص من عائلة واحدة هم سيدتان وشقيقهما، وقد نعاه "حزب الله".

وحسب المعلومات فإن الطيران الإسرائيلي ألقى صواريخ جو أرض على المنزل المأهول، مما أدى إلى استشهاد 3 أشقاء هم فوزية وتغريد وعامر داغر الذي نعاه "حزب الله" في بيان جاء فيه: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد عامر جميل داغر "عباس" مواليد عام 1964 من مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".



هذا وطال القصف المدفعي الإسرائيلي بقذائف الفوسفور ضفاف نهر الليطاني ومحيط بلدة ديرميماس جنوب لبنان ما أدى الى اشتعال حرائق

كما شن الطيران الحربي غارة استهدفت اطراف بلدة بني حيان جنوب لبنان.