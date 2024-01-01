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الإمارات توقع مذكرة تفاهم مع بلدية خان يونس لإجراء صيانة طارئة لشبكات المياه

الثلاثاء 16 يوليو 2024 04:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإمارات توقع مذكرة تفاهم مع بلدية خان يونس لإجراء صيانة طارئة لشبكات المياه



أبو ظبي/سما/

وقعت دولة الإمارات مذكرة تفاهم مع بلدية مدينة خان يونس في قطاع غزة، ضمن عملية "الفارس الشهم 3" لإصلاح خطوط المياه وإجراء صيانة طارئة لشبكات المياه في مختلف مناطق المدينة.


وتأتي هذه المذكرة ضمن جهود دولة الإمارات لإيجاد الحلول الإنسانية العاجلة لبلدية خان يونس، والتمويل لإعادة تشغيل آبار المياه وخزانات المياه في المدينة بعد تضرر عدد كبير منها، حيث بلغت نسبة أضرار شبكات المياه الرئيسية حوالي 70%، بالإضافة لتدمير 25 بئرا بشكل كلي و12 بئرا بشكل جزئي، والذي تسبب في تفاقم أزمة المياه في المدينة خلال الأشهر الماضية وعدم قدرة النازحين على الحصول عليها، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه المذكرة تساهم في إصلاح غواطس المياه في المدينة، وتوفير المواد اللازمة لتمديد شبكات المياه الخارجية وشراء براميل مياه لوضعها في نقاط التعبئة المركزية بالإضافة لمواد التشغيل "السولار والغاز"، وصيانة غواطس المياه، لتوصيل المياه لأماكن تواجد النازحين والمكتظة بالسكان، لتجنب الكوارث الصحية وتحسين الوضع البيئي، وتقديم الخدمات للمواطنين.

وأكدت الوكالة أن دولة الإمارات تعمل على تخفيف الأعباء عن بلدية خان يونس بعد تضرر شبكات المياه في المدينة وحالة العجز التي تعاني منها البلدية نتيجة التدمير والاجتياح البري للمدينة، والتي تحول دون قدرتها على إيصال المياه لكافة المناطق، في ظل الزيادة الهائلة في أعداد النازحين الذي وصل إلى ما يقارب 900.000 نسمة.

يُذكر أن الإمارات تقدم المساعدات الإنسانية والمياه للعائلات النازحة في مختلف مناطق القطاع ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، وتساهم يوميا في تقديم المياه لآلاف النازحين، للتخفيف من معاناة السكان في ظل الأوضاع الكارثية التي يعاني منها قطاع غزة.

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