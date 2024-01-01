نتنياهو متحدثا عن محاولة اغتيال ترامب: أخشى أن يحدث مثله في "إسرائيل" أيضا

القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو معلقا على محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنه يخشى أن يحدث شيء كهذا في إسرائيل أيضا.



وأضاف بنيامين نتنياهو خلال مقابلة مع القناة "14" العبرية يوم الاثنين: "هناك تحريض على العنف وقتل المسؤولين المنتخبين هنا".

وتابع قائلا: "يمكن أن يحدث.. هناك تحريض على العنف وقتل المسؤولين المنتخبين والوزراء ورئيس الوزراء وأفراد أسرته.. إنه على نطاق واسع وليس على أساس يومي إنه تقريبا على أساس كل ساعة".

وأردف نتنياهو بالقول: "من المستحيل تصديق وجودها.. هتافات "خائن"، "قاتل"، "يجب أن تنتهي، مثل تشاوشيسكو"، "مثل موسوليني"، وما إلى ذلك".

وأفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن "هذا الأمر غير مقبول".

وتطرق نتنياهو خلال المقابلة أيضا إلى التحريض ضد أفراد عائلته، حيث قال "هذا ليس موجها ضدي فقط، بل أيضا ضد أفراد عائلتي.. ضد بيني يرسل اليساريون المتطرفون محققين خاصين لنشر موقعه.. إنهم يبرئون الأمر في وسائل الإعلام ثم تأتي حماس وتقول نحن نعرف مكانك، وسوف نقتلك".



كما تحدث رئيس الوزراء عن التهديدات التي تلقتها زوجته سارة: "هناك أيضا تهديدات بالعنف، وتهديدات بالاغتصاب، وتهديدات أخرى وافتراء ضد زوجتي.. زوجتي التي تعمل على مدار الساعة وتلتقي كل يوم تقريبا بعائلات ثكلى، وتلتقي بعائلات المختطفين وهم يشتمونها ويهددونها".

وردا على سؤال لماذا لا يقيلون أمين المظالم غالي بيهارف ميارا، قال نتنياهو "نتوقع أن يكون أمين المظالم هو المستشار القانوني للحكومة وليس ضد الحكومة.. نتوقع منها والمدعي العام للدولة ووكالات إنفاذ القانون الأخرى أن يخرجوا ويتحركوا ضد هذه الجرائم الجنائية التي تعرضنا لخطر القتل السياسي".

وفي وقت سابق هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، رئيس الوزارء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقب اجتماع للحكومة عقده الأخير للتداول في "التحريض" على شخصه وعائلته ووزرائه.



واستهجن رئيس المعارضة الإسرائيلية خلال اجتماع كتلة حزبه "ييش عتيد" في الكنيست يوم الاثنين، أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خصص ساعتين من اجتماع الحكومة أمس لمناقشة "التحريض" عليه من جانب مناهضين للحكومة يطالبون بالتوصل إلى صفقة تبادل أسرى.

وقال لابيد "إنني أندد بأي تعبير عن التحريض.. التحريض ممنوع، لكن نتنياهو ليس ضحية وهو يتباكى وجبان.. وأي جندي في غزة مهدد أكثر منه، وهذا الرجل الذي أقام آلة التحريض التي تسيطر على جميع وسائل الإعلام في إسرائيل يتباكى ويشكو من أنهم يحرضون ضده".

وردا على ذلك، قال نتنياهو خلال مقابلة مع القناة "14" إن زعيم المعارضة لابيد بدلا من أن يستنكر التحريض ويندد به انضم إلى المحرضين وأصبح جزءا منهم.

وتعرض ترامب لمحاولة اغتيال أثناء خطابه أمام تجمع انتخابي في بنسلفانيا يوم السبت 13 يوليو.

وقالت شرطة بنسلفانيا إن شخصا قتل في الحادث وأصيب اثنان آخران بجروح بالغة، مؤكدة مقتل منفذ العملية والذي يدعى توماس كروكس.