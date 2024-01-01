  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

نتنياهو متحدثا عن محاولة اغتيال ترامب: أخشى أن يحدث مثله في "إسرائيل" أيضا

الثلاثاء 16 يوليو 2024 04:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو متحدثا عن محاولة اغتيال ترامب: أخشى أن يحدث مثله في "إسرائيل" أيضا



القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو معلقا على محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنه يخشى أن يحدث شيء كهذا في إسرائيل أيضا.


وأضاف بنيامين نتنياهو خلال مقابلة مع القناة "14" العبرية يوم الاثنين: "هناك تحريض على العنف وقتل المسؤولين المنتخبين هنا".

وتابع قائلا: "يمكن أن يحدث.. هناك تحريض على العنف وقتل المسؤولين المنتخبين والوزراء ورئيس الوزراء وأفراد أسرته.. إنه على نطاق واسع وليس على أساس يومي إنه تقريبا على أساس كل ساعة".

وأردف نتنياهو بالقول: "من المستحيل تصديق وجودها.. هتافات "خائن"، "قاتل"، "يجب أن تنتهي، مثل تشاوشيسكو"، "مثل موسوليني"، وما إلى ذلك".

وأفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن "هذا الأمر غير مقبول".

وتطرق نتنياهو خلال المقابلة أيضا إلى التحريض ضد أفراد عائلته، حيث قال "هذا ليس موجها ضدي فقط، بل أيضا ضد أفراد عائلتي.. ضد بيني يرسل اليساريون المتطرفون محققين خاصين لنشر موقعه.. إنهم يبرئون الأمر في وسائل الإعلام ثم تأتي حماس وتقول نحن نعرف مكانك، وسوف نقتلك".


كما تحدث رئيس الوزراء عن التهديدات التي تلقتها زوجته سارة: "هناك أيضا تهديدات بالعنف، وتهديدات بالاغتصاب، وتهديدات أخرى وافتراء ضد زوجتي.. زوجتي التي تعمل على مدار الساعة وتلتقي كل يوم تقريبا بعائلات ثكلى، وتلتقي بعائلات المختطفين وهم يشتمونها ويهددونها".

وردا على سؤال لماذا لا يقيلون أمين المظالم غالي بيهارف ميارا، قال نتنياهو "نتوقع أن يكون أمين المظالم هو المستشار القانوني للحكومة وليس ضد الحكومة.. نتوقع منها والمدعي العام للدولة ووكالات إنفاذ القانون الأخرى أن يخرجوا ويتحركوا ضد هذه الجرائم الجنائية التي تعرضنا لخطر القتل السياسي".

وفي وقت سابق هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، رئيس الوزارء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقب اجتماع للحكومة عقده الأخير للتداول في "التحريض" على شخصه وعائلته ووزرائه.


واستهجن رئيس المعارضة الإسرائيلية خلال اجتماع كتلة حزبه "ييش عتيد" في الكنيست يوم الاثنين، أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خصص ساعتين من اجتماع الحكومة أمس لمناقشة "التحريض" عليه من جانب مناهضين للحكومة يطالبون بالتوصل إلى صفقة تبادل أسرى.

وقال لابيد "إنني أندد بأي تعبير عن التحريض.. التحريض ممنوع، لكن نتنياهو ليس ضحية وهو يتباكى وجبان.. وأي جندي في غزة مهدد أكثر منه، وهذا الرجل الذي أقام آلة التحريض التي تسيطر على جميع وسائل الإعلام في إسرائيل يتباكى ويشكو من أنهم يحرضون ضده".

وردا على ذلك، قال نتنياهو خلال مقابلة مع القناة "14" إن زعيم المعارضة لابيد بدلا من أن يستنكر التحريض ويندد به انضم إلى  المحرضين وأصبح جزءا منهم.

وتعرض ترامب لمحاولة اغتيال أثناء خطابه أمام تجمع انتخابي في بنسلفانيا يوم السبت 13 يوليو.

وقالت شرطة بنسلفانيا إن شخصا قتل في الحادث وأصيب اثنان آخران بجروح بالغة، مؤكدة مقتل منفذ العملية والذي يدعى توماس كروكس.

#نتنياهو

الأكثر قراءة اليوم

غالانت: التوصل إلى اتفاق مع حماس "بات أقرب من أي وقت مضى"

نتنياهو: هناك دلالات على أن عملية اغتيال الضيف نجحت ولكن..

اغتيال رجل أعمال سوري معروف بغارة إسرائيلية قرب الحدود اللبنانية

"هارتس": محاولة اغتيال الضيف أضرت بمفاوضات التهدئة بغزة ورئيس الموساد لم يتوجه لقطر ونتنياهو أفسد كل شيء

الجيش الإسرائيلي يقر بنقص كبير في الدبابات إثر تضررها في معارك غزة

"القسام" تعلن مقتل وجرح جنود إسرائيليين بتفجير دبابتين جنوب مدينة غزة

استئناف حوار المصالحة الفلسطينية الأسبوع المقبل في الصين

الأخبار الرئيسية

الجيش الإسرائيليّ يبدأ الأحد بإصدار أوامر استدعاء الحريديين للتجنيد

thumbs_b_c_cbba831e1479ef5e187402660a9a49f6

وزيرة إسرائيلية: سنفكك الحكومة إذا انسحب الجيش من محور فيلادلفيا

الجيش الإسرائيلي: 9400 جندي خضعوا لإعادة تأهيل منذ بداية الحرب

66965cba4c59b72b0470ed3f

إعلام عبري: "إسرائيل" أبدت استعدادها لمصر للانسحاب من محور فيلادلفيا

بايدن يتحدث عن الشروط السعودية "للاعتراف الكامل" بـ"إسرائيل"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية