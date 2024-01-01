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37 شهيدا و100 جريح في مجزرتين للاحتلال الاسرائيلي بالنصيرات ومواصي خانيونس

الثلاثاء 16 يوليو 2024 03:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
37 شهيدا و100 جريح في مجزرتين للاحتلال الاسرائيلي بالنصيرات ومواصي خانيونس



غزة / سما/

ارتكبت قوات الاحتلال الاسرائيلي مجزرتين ظهر اليوم الثلاثاء، في منطقة المواصي بخان يونس ومدرسة تؤوي نازحين بالنصيرات وسط القطاع.
واكدت وزارة الصحة بغزة استشهاد عشرين فلسطينيا في قصف مدرسة الرازي بمخيم ٢ بالنصيرات واصابة نحو خمسين نقلوا إلى مشفى العودة وشهداء الأقصى.
واستهدف الاحتلال مدرسة للنازحين بعدة صواريخ بعد ساعات من استشهاد ١٩ فلسطينيا بقصف منزلين لعائلة حمد وزقوت بالمخيم.
واستشهد ١٧ مواطناواصيب ٢٦ في قصف الاحتلال سيارة في منطقة العطار بمواصي خان يونس غرب المدينة.
وسقطت الصواريخ على السيارة في وقت الذروة التي تشهد ازدحاما غير عادي ما ادى لوقوع عدد كبير من الشهداء والجرحى.

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