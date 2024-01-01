شهداء وجرحى بمجزرة إسرائيلية جديدة باستهداف خيام النازحين بخانيونس

القدس المحتلة / سما/

استشهد فلسطينيون وأصيب آخرون، الثلاثاء، في قصف إسرائيلي استهدف منطقة المواصي المكتظة بالنازحين غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، المصنفة إسرائيليا ضمن “المناطق الإنسانية الآمنة”. وأفادت مصادر ميدانية، أن قصفا إسرائيليا استهدف شارع العطار بمنطقة المواصي بخان يونس ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى. وأوضح أن طواقم الدفاع المدني والإسعاف تعمل على انتشال القتلى والجرحى، لافتا إلى أن أعمال الإنقاذ ما زالت مستمرة. إلى ذلك، قالت القناة “12” العبرية إن إسرائيل رصدت الثلاثاء، إطلاق 3 صواريخ من قطاع غزة على مستوطنة سديروت المحاذية للقطاع. وأضافت القناة (خاصة) في تقرير لها أنه “تم ترصد إطلاق 3 صواريخ على سديروت من غزة، تم اعتراض 1 وسقوط 2 بمنطقة مفتوحة”. وأشارت إلى أن صفارات الإنذار دوت في المستوطنات المحاذية للقطاع على خلفية الإطلاق الصاروخي، والذي ادعت أنه “لم يسفر عن أي إصابات بشرية”، على حد تعبيرها. بدورها، أعلنت “سرايا القدس” الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي في بيان عبر تطبيق “تلغرام” إنها “قصفت سديروت ومغتصبات (مستوطنات) غلاف غزة برشقة صاروخية”. ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجيش أو السلطات الإسرائيلية حول هذا الإطلاق حتى الساعة 10:50 (ت.غ). وتخوض الفصائل الفلسطينية اشتباكات في محاور توغل الجيش الإسرائيلي في القطاع، كما تطلق عدة رشقات صاروخية بين الحين والآخر تجاه المستوطنات والبلدات المحاذية للقطاع، ردا على القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة. ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تشن إسرائيل بدعم أمريكي حربا على غزة أسفرت عن أكثر من 127 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال. وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.