نصر الله: ما يهم نتنياهو في حرب غزة هو بقاؤه في السلطة

سما / وكالات /

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "لا يهمه كل ما يجري ومن يُقتل في غزة من نساء وأطفال ومدنيين، بل كل ما يهمه هو البقاء في السلطة".

وأعلن نصر الله، في كلمته بالمجلس العاشورائي المركزي، أن "غدا الأربعاء سيكون يوما موحدا لإحياء يوم عاشوراء، وأن حزب الله لن يقيم مسيرات في مدن بنت جبيل والخيام والنبطية وصور، والبلدات الجنوبية الأمامية مراعاة للظروف الأمنية في جنوب لبنان".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، أن الطائرات الحربية قصفت ليلًا بنى تحتية لحزب الله في مناطق الخلة وكفركلا وبني حيان جنوبي لبنان.

وأعلن حزب الله اللبناني في وقت سابق اليوم، استهداف مستوطنة "كريات شمونة" بعشرات الصواريخ.