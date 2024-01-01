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بايدن: أنا صهيوني والسعودية أبدت استعدادها الاعتراف بـ إسرائيل مقابل الحصول على ضمانات

الثلاثاء 16 يوليو 2024 03:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن: أنا صهيوني والسعودية أبدت استعدادها الاعتراف بـ إسرائيل مقابل الحصول على ضمانات



سما / وكالات /

قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، إنه يعتبر نفسه “صهيونياً”، زاعماً في الوقت نفسه أنه “قدّم للمجتمع الفلسطيني أكثر من أي شخص آخر”.
وجاء كلام بايدن في مقابلة مسجلة مع سبيدي مورمان من شبكة “كومبلكس”، تمّ تسجيلها يوم الجمعة، أي قبل يوم من محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب، ونُشرت أمس الاثنين.
وعندما سُئل عن سبب دعمه القوي حالياً لـ إسرائيل، أجاب الرئيس الأميركي بالقول إنه “لولا وجود إسرائيل لكان كل يهودي في العالم في خطر، لذلك هناك ضرورة لأن تكون إسرائيل قوية ولأن تكون ملاذا آمناً لليهود”.
وعندما سأله المحاور مباشرةً عمّا إذا كان صهيونياً، أجاب بايدن بـ”نعم”، مضيفاً أنه “ليس من الضروري أن تكون يهودياً لكي تكون صهيونياً”.

وقال بايدن إنّ الناس “لا يعرفون ما هو الصهيوني”، قبل أن يشير إلى ما فعله للفلسطينيين، مثل الضغط من أجل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وسط الحرب المستمرة منذ أشهر.
كذلك، كشف أنه تلقى طلباً من السعوديين بأنهم مستعدين للاعتراف الكامل بـ إسرائيل، إذا قدّمت لهم واشنطن ضمانات للدفاع وسمحت لهم بإنشاء منشأة نووية مدنية، ليتمكنوا من الاستغناء عن الوقود الأحفوري.
وتابع بايدن قائلاً، إنّ “هذا يغير قواعد اللعبة في المنطقة بأكملها”.

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