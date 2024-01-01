  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المخابرات الأمريكية : نعلم مكان السنوار داخل قطاع غزة وهو صانع القرار ومن يقبل بالصفقة أو يرفضها

الثلاثاء 16 يوليو 2024 02:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
المخابرات الأمريكية : نعلم مكان السنوار داخل قطاع غزة وهو صانع القرار ومن يقبل بالصفقة أو يرفضها



سما / وكالات /

تقدر وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أن زعيم حركة حماس يحيى السنوار يتعرض لضغوط من قادة الحركة للموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب مع إسرائيل، كما صرح بذلك رئيس المخابرات المركزية بيل بيرنز خلال حديثه في لجنة مغلقة يوم السبت الماضي.
وأضافت أن السنوار “لا يشعر بالقلق بشأن موته”، لكنه يواجه ضغوطا لإلقاء اللوم عليه في حجم المعاناة في غزة.
وزعمت مصادر استخباراتية أمريكية أن السنوار يختبئ في الأنفاق تحت الأرض في خان يونس، وأنه صانع القرار المركزي لحماس فيما يتعلق بقبول الصفقة أم لا.

ووفقا لادعاءات المخابرات الأمريكية فإنه هناك صعوبة في تبادل الرسائل من وإلى إسرائيل بسبب تعذر وصولها بسرعة نظرا لاختباء قيادة حماس في الإنفاق وبالتالي يبطئ وتيرة المحادثات بين الجانبين ويجعل من الصعب إحراز تقدم في الصفقة.
وقال مصدر رفيع لشبكة “سي إن إن” إنه “لا تزال هناك قضايا صعبة تحتاج إلى حل”، وزعم مصدر آخر أنه “لا يزال أمامنا وقت طويل”.

الأكثر قراءة اليوم

غالانت: التوصل إلى اتفاق مع حماس "بات أقرب من أي وقت مضى"

نتنياهو: هناك دلالات على أن عملية اغتيال الضيف نجحت ولكن..

اغتيال رجل أعمال سوري معروف بغارة إسرائيلية قرب الحدود اللبنانية

الجيش الإسرائيلي يقر بنقص كبير في الدبابات إثر تضررها في معارك غزة

"حماس": نتنياهو يعطل المفاوضات ولن ندخل في سجالات مع السلطة الفلسطينية

"هارتس": محاولة اغتيال الضيف أضرت بمفاوضات التهدئة بغزة ورئيس الموساد لم يتوجه لقطر ونتنياهو أفسد كل شيء

بسبب العلم الفلسطيني.. شركة "دلتا" تغير سياستها

الأخبار الرئيسية

صحيفة لبنانية: مصر تقدر بان الحرب على غزة ستستمر حتى نهاية العام الحالي..

"هارتس": محاولة اغتيال الضيف أضرت بمفاوضات التهدئة بغزة ورئيس الموساد لم يتوجه لقطر ونتنياهو أفسد كل شيء

نتنياهو : لهذه الاسباب لا يمكن ان نغادر محور "فيلادلفيا" في رفح ..

غالانت: التوصل إلى اتفاق مع حماس "بات أقرب من أي وقت مضى"

thumb

مسؤولون إسرائيليون: الخلاف بين نتنياهو وغالانت يُلحق أضراراً بالحرب

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية