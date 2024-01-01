المخابرات الأمريكية : نعلم مكان السنوار داخل قطاع غزة وهو صانع القرار ومن يقبل بالصفقة أو يرفضها

سما / وكالات /

تقدر وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أن زعيم حركة حماس يحيى السنوار يتعرض لضغوط من قادة الحركة للموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب مع إسرائيل، كما صرح بذلك رئيس المخابرات المركزية بيل بيرنز خلال حديثه في لجنة مغلقة يوم السبت الماضي.

وأضافت أن السنوار “لا يشعر بالقلق بشأن موته”، لكنه يواجه ضغوطا لإلقاء اللوم عليه في حجم المعاناة في غزة.

وزعمت مصادر استخباراتية أمريكية أن السنوار يختبئ في الأنفاق تحت الأرض في خان يونس، وأنه صانع القرار المركزي لحماس فيما يتعلق بقبول الصفقة أم لا.

ووفقا لادعاءات المخابرات الأمريكية فإنه هناك صعوبة في تبادل الرسائل من وإلى إسرائيل بسبب تعذر وصولها بسرعة نظرا لاختباء قيادة حماس في الإنفاق وبالتالي يبطئ وتيرة المحادثات بين الجانبين ويجعل من الصعب إحراز تقدم في الصفقة.

وقال مصدر رفيع لشبكة “سي إن إن” إنه “لا تزال هناك قضايا صعبة تحتاج إلى حل”، وزعم مصدر آخر أنه “لا يزال أمامنا وقت طويل”.