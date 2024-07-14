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صحيفة لبنانية: مصر تقدر بان الحرب على غزة ستستمر حتى نهاية العام الحالي..

الثلاثاء 16 يوليو 2024 09:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة لبنانية: مصر تقدر بان الحرب على غزة ستستمر حتى نهاية العام الحالي..



بيروت /سما/

كشف مصدر مصري مطّلع، لـ«الأخبار»، عن تقرير «تقدير موقف» قُدّم من المخابرات العامة المصرية، إلى رئاسة الجمهورية، يفيد باحتمال أن يبقى مسار التفاوض على مراوحته مكانه، حتى موعد الانتخابات الأميركية في تشرين الأول المقبل، الأمر الذي يتطلب «وضع سيناريوات تعتمد على استمرار الحرب حتى نهاية العام الجاري». 
وأضاف التقرير، بحسب المصدر، أن «نتنياهو بات يراهن على التقديرات الأميركية بعودة الرئيس السابق، دونالد ترامب، إلى السلطة، بما يمنحه الأمل في تعامل مختلف من الإدارة الأميركية الجديدة تجاه الحرب»، مشيراً إلى أن «المشكلة تكمن في تداعيات استمرار الصراع على المدى الطويل، خصوصاً مع عدم ضمان استمرار وتيرة الأعمال العسكرية بمستوى لا يكون معه التصعيد إقليمياً».

وإذ لم يتطرق التقرير إلى مدى قدرة المقاومة على الصمود في مواجهة استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، فهو «تضمّن سيناريوات بما فيها الحاجة المصرية إلى زيادة الإجراءات المتخذة على الشريط الحدودي، وتحديد نقاط جديدة يمكن فيها إسقاط كميات من المساعدات».

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