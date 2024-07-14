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نتنياهو : لهذه الاسباب لا يمكن ان نغادر محور "فيلادلفيا" في رفح ..

الثلاثاء 16 يوليو 2024 09:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو : لهذه الاسباب لا يمكن ان نغادر محور "فيلادلفيا" في رفح ..



القدس المحتلة / سما/

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الإثنين، عزمه إبقاء جيش بلاده بمحور فيلادلفيا، مشيرا إلى القرار بشأن ذلك ستقرره نتيجة تصويت بين أعضاء المجلس الوزاري المصغر “الكابينت”.
ويخالف هذا موقف وزير الدفاع يوآف غالانت، الذي يعارض البقاء في المحور الواقع على الحدود بين قطاع غزة ومصر.
وفي مقابلة أجرتها معه القناة “14” العبرية الخاصة، قال نتنياهو إن “إسرائيل ستبقى في محور فيلادلفيا”.
واعتبر أن البقاء في هذا المحور “له مزايا سياسية وأمنية”.

ولم يوضح نتنياهو ماهية هذه المزايا، لكن إبقاء الجيش في هذا المحور يعني إطباق الحصار البري على قطاع غزة، وعزله تماما عن العالم.
وتابع: “مسموح للجميع التعبير عن رأيه، كما يُسمح لرئيس الوزراء بالتعبير عن رأيه، وفي النهاية سنتخذ القرار (بشأن بقاء الجيش في محور فيلادلفيا من عدمه) حسب رأي الأغلبية في الكابينت، وأنا متأكد من أن الأغلبية تؤيد موقفي لأنه الموقف الصحيح”، على حد زعمه.

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