طقس فلسطين : كتلة هوائية حارة وجافة

رام الله / سما/

ذكرت دائرة الأرصاد الجوية أن البلاد ستتأثر بدءا من اليوم الثلاثاء بكتلة هوائية حارة وجافة، لذا يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل بحدود 2-3 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية حفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو لطيفًا في المناطق الجبلية ودافئاً نسبيا في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد الأربعاء يستمر تأثر البلاد بالكتلة الهوائية الحارة والجافة، لذا يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل بحدود 3-4 درجات، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

ويوم الخميس يستمر تأثر البلاد بالكتلة الهوائية الحارة والجافة، لذا يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل بحدود 3-4 درجات، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

ويوم الجمعة المقبل، يكون الجو حارا في معظم المناطق إلى شديد الحرارة في أريحا والأغوار، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل بحدود درجتين مئويتين، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة.