مسؤولون إسرائيليون: الخلاف بين نتنياهو وغالانت يُلحق أضراراً بالحرب

القدس المحتلة/سما/

تطرقت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، إلى الخلاف العلني بين رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن في حكومته، يوآف غالانت، مشيرةً إلى أنّه "يثير قلق" كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية: "الجيش" الإسرائيلي، "الشاباك"، و"الموساد".

وبحسب "القناة 12" الإسرائيلية، فإنّ مسؤولون كبار في هذه الأجهزة حذّروا من أنّ الصراع الشخصي والسياسي بينهما، "يضر" بإدارة المعركة، مشيرةً إلى أنّهما لا يتحدثان مع بعضهما البعض، خارج المناقشات الرسمية.

ونقلت القناة عن أحد المصادر قوله إنّ الخلاف بين نتنياهو وغالانت يحوّل "الجيش" الإسرائيلي و"الشاباك" و"الموساد" إلى "وسطاء" في زمن الحرب، لافتةً إلى أنّ العلاقة بينهما "تُعيق تحقيق الأهداف".

وقال مصدر آخر لـ"القناة 13" الإسرائيلية إنّ أحد أسباب عدم توصل "إسرائيل" إلى قرار بشأن قضية "اليوم التالي" يكمن في أنّ نتنياهو "لن يوافق" على قبول الخطة التي قدّمها غالانت، على الرغم من أنّ الخطوط العريضة للأخير ليست بعيدة عن الخطوط العريضة لرئيس الحكومة.

كما أكّد مصدر أمني آخر أنّه منذ فترة طويلة، "لم يتم عقد اجتماع ثلاثي بين رئيس الوزراء ووزير الأمن ورئيس الأركان".

"بيدق في يد رئيس الأركان"

وكان تقرير لـ"القناة 12" الإسرائيلية قد أكّد أنّ السبب وراء اللهجة الحادة بين نتنياهو، ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى في حزب "الليكود"، وبين غالانت، هو نية نتنياهو إبعاد غالانت في أقرب فرصة.

وبحسب التقرير، فإنّ التقدير يتزايد في "الليكود" في الأشهر الماضية، بأنّ غالانت "ليس جزءاً من الائتلاف"، وأنّه يجب إبعاده عن منصبه ودفعه إلى الانسحاب بنفسه من "الليكود"، في ما يبدو أنّه ابتعاد "بمحض إرادته".

وتتهم مصادر نتنياهو، غالانت، بتسريب مضمون اجتماعات سرية لـ"كابينت الحرب"، بهدف تشويه صورة رئيس الحكومة.

وتفاقم الخلاف مطلع شهر تموز/يوليو الجاري، وأعادته "القناة 12" الإسرائيلية إلى منع نتنياهو لغالانت من عقد اجتماع بشأن صفقة التبادل مع رئيسَي "الموساد" و"الشاباك"، مطالباً بعقد الاجتماع لديه.

وبحسب المعلق السياسي في القناة، عاميت سيغل، فإنّ نتنياهو خاطب غالانت قائلاً: "أنتم تأتون لمناقشتي بعد أن يكون كل شيء قد طُبخ بالفعل. ومن الآن فصاعداً أنا منسّق الاجتماع".

ونقل سيغل عن مصادر مقربة لنتنياهو قولها إنّ غالانت "يواجه صعوبةً في تقبّل الأمر".

وتصاعدت حدّة التوتر بعد المواجهة بين الاثنين، ولم يحضر غالانت الاجتماع الذي عُقد في النهاية لدى نتنياهو.

وفي اجتماع آخر في وقت لاحق، انتقد نتنياهو غالانت قائلاً: "أنت لست رئيس حكومة".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن مصدر في محيط نتنياهو، أنّ غالانت هو "بيدق في يد رئيس الأركان"، وأنّ الطريقة التي تصرف بها في التعديلات القضائية، وفي قانون التجنيد، وبشأن الصفقة، توحي في أنّه يريد "الإطاحة بالحكومة، وأنّه لا يمكن الوثوق به".