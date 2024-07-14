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عقوبات أوروبية تطال كيانات إسرائيلية بسبب "انتهاكات خطيرة"

الإثنين 15 يوليو 2024 09:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
عقوبات أوروبية تطال كيانات إسرائيلية بسبب "انتهاكات خطيرة"



القدس المحتلة/سما/

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، فرض عقوبات على خمسة إسرائيليين وثلاثة كيانات لدى الاحتلال، بسبب انتهاكات "خطيرة" وممنهجة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وتضم القائمة مجموعة "تساف 9" التي قالت إنها سدت الطريق على نحو منتظم، أمام شاحنات المساعدات الإنسانية التي تنقل الغذاء والماء والوقود إلى قطاع غزة.

ومن بين المدرجين في القائمة أيضا بن صهيون غوبشتاين، مؤسس وزعيم منظمة لهافا، وإيساشار مان، الذي قال الاتحاد الأوروبي إنه مؤسس موقع استيطاني غير مرخص في الضفة الغربية المحتلة.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على كليهما، وأيضا على مجموعة "تساف 9"، التي قالت واشنطن الأسبوع الماضي إنها تعارض اندماج اليهود مع غير اليهود، وتحرض ضد العرب باسم الدين والأمن القومي.

وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي، بموجب نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي في الاتحاد الأوروبي، تجميد الأصول وحظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي.

ونصت العقوبات على تجميد الأصول وحظر منح التأشيرات لهم. وهي الرزمة الثانية من العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي وتستهدف المستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون العنف، ليرتفع إجمالي عدد المشمولين بها إلى 14.

وأوضح بيان الاتحاد الأوروبي أن "الأفراد والكيانات المدرجة في القائمة مسؤولون عن انتهاكات خطيرة وممنهجة لحقوق الإنسان ضد فلسطينيين في الضفة الغربية".

وشهدت الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، تصاعدا لأعمال العنف في العام الماضي، خصوصا منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأسفرت اعتداءات الاحتلال والمستوطنين عن استشهاد 565 فلسطينيا على الأقلّ في الضفّة الغربية، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية في السابع من أكتوبر الماضي.

وسبق أن أدرجت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا مستوطنين إسرائيليين على قوائم سوداء.

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