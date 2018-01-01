اغتيال رجل أعمال سوري معروف بغارة إسرائيلية قرب الحدود اللبنانية

دمشق/سما/

قالت وسائل إعلام سورية إن الاحتلال الإسرائيلي اغتال رجل الأعمال المعروف براء قاطرجي، في غارة جوية إسرائيلية قرب الحدود اللبنانية السورية اليوم الاثنين.



ووثق ناشطون مشاهد لمركبة قاطرجي بعد استهدافها بطائرة مسيرة إسرائيلية من دون طيار.



ويعتبر قاطرجي من أبرز رجال الأعمال المعروفين في سوريا بقربهم من نظام بشار الأسد، وظهر في عدة صور تذكارية مع الأسد سابقا.



وفي عام 2020، وضعت وزارة الخزانة الأمريكية اسم القاطرجي وشقيقه حسام على لائحة العقوبات الأمريكية.



وفي عام 2018، اتهمت الوزارة ذاتها، محمد القاطرجي بأنه وسيط بين النظام السوري وتنظيم الدولة فيما يتعلق بتسهيل بيع النفط من المناطق التي كان التنظيم يسيطر عليها.



والقاطرجي وإخوته يديرون شركة "القاطرجي" المختصة بالأعمال التجارية والصناعية والعقارية والسياحية، إضافة لتوريد المواد الأساسية التي تخدم التصنيع بأنواعه.

