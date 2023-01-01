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342 شهيداً من الحركة الرياضية الفلسطينية منذ 7 أكتوبر 2023

الإثنين 15 يوليو 2024 07:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
342 شهيداً من الحركة الرياضية الفلسطينية منذ 7 أكتوبر 2023



غزة/سما/

أصدر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الاثنين، تحديثه حول شهداء الحركة الرياضية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزّة، وسط استمرار حرب الإبادة التي يشنّها الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وذلك بعدما أعلن ارتفاع عدد الشهداء بشكل عام إلى 38 ألفاً و523، بينهم 342 شهيداً رياضياً (240 لاعب كرة قدم بينهم 67 طفلاً و173 شاباً)، مع إشارته إلى أنّ العدد ليس نهائياً، في وجود مفقودين وقلّة المصادر، على حدّ قوله.

وأكد الاتحاد الفلسطيني في بيانه المقتضب على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "آخرهم شادي أبو العراج، ارتفاع عدد شهداء الحركة الرياضية والكشفية الفلسطينية إلى 342 شهيداً بفعل العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر 2023 (240 لاعب كرة قدم، 33 شهيداً من الحركة الكشفية، و69 من الاتحادات الرياضية)، الرحمة للشهداء أجمعين"، وأرفقها بصورة تفصيلية تظهر حجم اعتداءات الاحتلال ووحشيّته تجاه الحركة الرياضية وسط حرب الإبادة المستمرّة، إذ يقبع في معتقلات الاحتلال 12 رياضياً من الضفة الغربية، في حين دُمّرت سبع منشآت رياضية، مقابل ارتفاع العدد إلى 42 في قطاع غزّة.

 

وشهدت الفترة الماضية سقوط شهداء، بينهم حارس المرمى الفلسطيني شادي أبو العراج، وذلك بعد استهدافه في مجزرة مواصي خانيونس، لينضمّ إلى قافلة شهداء الحركة الرياضية الفلسطينية، مع العلم أنّه لعب خلال مسيرته في قطاع غزّة مع ثلاثة أندية هي خدمات خانيونس والصداقة، قبل أن ينتقل إلى شباب خانيونس، فريقه الحالي، وهو من مواليد العاشر من مايو/أيار 1988.

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