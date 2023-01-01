  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

سموتريتش يدعو نتنياهو لضم الضفة الغربية في هذا الحال..

الإثنين 15 يوليو 2024 07:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
سموتريتش يدعو نتنياهو لضم الضفة الغربية في هذا الحال..



القدس المحتلة/سما/

تعهد وزير المال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، اليوم الاثنين، "بالعمل على تطبيق السيادة الفعلية في الضفة الغربية بغض النظر عما يحدث".


ودعا سموتريش، خلال اجتماع لحزبه، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى ضم المنطقة إذا أعلنت محكمة العدل الدولية في لاهاي أن المشروع الاستيطاني غير قانوني، قائلا: "يجب الرد عليهم بقرار تاريخي بتطبيق السيادة على أراضي الوطن"، وفق تعبيره.


ومنحت الحكومة الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، الموافقة على خطط لبناء ما يقرب من 5300 منزل جديد في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.



وقالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، في بيان لها، إن مجلس التخطيط الأعلى التابع للحكومة الإسرائيلية، وافق أو قدم خططا لبناء 5295 منزلا في عشرات المستوطنات في أنحاء الضفة الغربية.

ويهيمن المستوطنون وأنصارهم على حكومة نتنياهو، وتم تكليف وزير المال القومي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، وهو نفسه من المستوطنين، بمسؤولية سياسة الاستيطان.


وتهدد الحملة الاستيطانية المتسارعة، بإثارة التوترات في الضفة الغربية، التي شهدت تصاعدا في أعمال العنف، منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.
ويسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة مستقلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وهي المناطق التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.


وقد تثير خطوة بناء إسرائيل منازل جديدة في مستوطنات الضفة الغربية غضب أمريكا، التي تعارض المستوطنات، على الرغم من أنها لم تبذل الكثير للضغط على إسرائيل بشأن هذه القضية.

تعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.


ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.

الأكثر قراءة اليوم

تقرير عبري: محمد الضيف ارتكب أكبر خطأ في حياته..

العالم الهولندي يحذر العالم من الأيام الثلاثة القادمة..

مسؤولون إسرائيليون: "نتنياهو يبث رسائل لحماس بأن إسرائيل لا تريد الصفقة"

إعلام إسرائيلي عن مسؤول في المؤسسة الأمنية: انتهينا من القتال شديد الوتيرة في غزة

الجيش المصري يكشف عن أول مركبة بحرية بدون قبطان.. وإسرائيل تترقب

ليبرمان: جنودنا يعانون من الكوابيس واقتصادنا ينهار والشمال يحترق ..

تطور جديد على "محور فيلادلفيا".. هل يستعد الاحتلال للاحتفاظ به؟

الأخبار الرئيسية

IHBMKTDWFI

الجيش الإسرائيلي يقر بنقص كبير في الدبابات إثر تضررها في معارك غزة

"القسام" تعلن مقتل وجرح جنود إسرائيليين بتفجير دبابتين جنوب مدينة غزة

68c9f74d-5db8-41ef-9339-ae43988f405d

واشنطن بوست: الجيش الإسرائيلي متعب من حرب غزة وتذمر جنوده من قتال جديد بات علنيا

img-2050816727-dxMsmZ

رئيس بلدية حيفا: التقديرات أننا سنبقى أياما متواصلة بالملاجئ ومواقف السيارات

"حماس": نتنياهو يعطل المفاوضات ولن ندخل في سجالات مع السلطة الفلسطينية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية