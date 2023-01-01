7 شهداء في قصف للاحتلال على عدة مناطق بقطاع غزة

غزة/سما/

استشهد سبعة مواطنين، مساء اليوم الاثنين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة.

وقال مسعفون في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إنهم تمكنوا من انتشال جثماني الشهيدين كامل أحمد صيام ودرويش شريف صيام، اللذين ارتقيا في قصف إسرائيلي استهدف حي صيام شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وجرى نقلهما إلى مستشفى ناصر في مدينة خان يونس المجاورة.

وأضاف المسعفون أنهم تمكنوا من انتشال 4 شهداء إثر قصف طائرة حربية إسرائيلية شقة سكنية لعائلة سلامة وسط مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وجرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح.

وقال مصدر طبي في المستشفى الأهلي العربي "المعمداني"، إن شهيدا وعددا من الجرحى وصلوا المستشفى عقب استهداف مسيّرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين في شارع النزاز في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 38,664 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 89,097 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.