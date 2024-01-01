بالأرقب والطيران المسير.. المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف إيلات وحيفا

بغداد/سما/

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم، في بيان لها، عن استهدافها إيلات المحتلة وميناء حيفا المحتل، بالطيران المسير، وصاروخ الأرقب "كروز مطور".

وكانت كتائب حزب الله العراق، قد أكّدت بعد مجزرة مواصي خان يونس، أنّ الاحتلال الإسرائيلي "لا يفقه غير لغة السلاح، ما يستدعي رفع وتيرة العمليات لمحور المقاومة ضد هذا الكيان".

وأضافت كتائب حزب الله، أنّ "الولايات المتحددة تشارك في قتل الشعب الفلسطيني بدعمها للصهاينة، وتزويدهم بآلاف الأطنان من القنابل لارتكاب المجازر".



كما أعلنت المقاومة في العراق، يوم الأربعاء الفائت، استهداف مجاهديها بالمسيرات محطة "أوروت رابين" لتوليد الطاقة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال بيانٌ للمقاومة إنّ الاستهداف يأتي استمراراً في نهج مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، و"نصرةً لأهالي قطاع غزّة، ورداً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين، من أطفال ونساء وشيوخ".

وأشار البيان إلى أن "المقاومة مستمرة في دكّ معاقل الأعداء حتى وقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزّة".