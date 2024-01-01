لازاريني: تحول مقر الأونروا بغزة إلى ساحة معركة وهدمه "مروع"

غزة/سما/

وصف مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليبي لازاريني، الاثنين، تحول مقر الوكالة الرئيسي بقطاع غزة إلى ساحة معركة وتسويته بالأرض بـ"المروع".

جاء ذلك في منشور على حساب لازاريني عبر منصة "إكس"، مرفقاً معه صورا تظهر الدمار الذي لحق بمقر الوكالة جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

واعتبر لازاريني "تحول مقر الوكالة الرئيسي بقطاع غزة إلى ساحة معركة وتسويته بالأرض حلقة جديدة من التجاهل الصارخ للقانون الإنساني الدولي"، واصفاً ذلك بـ"المروع".

وشدد المسؤول الأممي على ضرورة حماية مرافق الأمم المتحدة في جميع الأوقات.

وأضاف: "يجب عدم استخدام المرافق الأممية مطلقًا لأغراض عسكرية أو قتالية".

واختتم مفوض عام الأونروا بالقول: "كل حرب لها قواعد، وغزة ليست استثناء".