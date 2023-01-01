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"القسام": مقتل وجرح جنود إسرائيليين بتفجير دبابتين جنوب مدينة غزة

الإثنين 15 يوليو 2024 06:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
"القسام": مقتل وجرح جنود إسرائيليين بتفجير دبابتين جنوب مدينة غزة



غزة/سما/

أعلنت كتائب "عز الدين القسام"، الجناح المسلح لحركة "حماس"، الاثنين، مقتل وجرح جنود إسرائيليين جراء تفجير عناصرها صاروخا من مخلفات الجيش الإسرائيلي في دبابتين من نوع "ميركافا" في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة.

وقالت "القسام" في بيان عبر تلغرام، إن مقاتليها "بعد عودتهم من خطوط القتال أكدوا تفجير صاروخ من مخلفات العدو في دبابتين إسرائيليتين من نوع ميركفاه قرب دوار الـ17 في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة".

وأضافت أن "عددا من جنود الاحتلال كانوا يتجمعون حولها، وتم إيقاعهم بين قتيل وجريح".

والأحد، أعلنت كتائب القسام أنها اشتبكت من "مسافة صفر" مع جنود إسرائيليين تسللوا خفية إلى شاحنة مساعدات شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وأوقعتهم "بين قتيل وجريح".

وتتواصل الاشتباكات بين مقاتلي الفصائل الفلسطينية المسلحة وقوات الجيش الإسرائيلي في المناطق الجنوبية من مدينة غزة، إضافة إلى إطلاق قذائف الهاون بشكل دائم على "محور نتساريم" جنوب المدينة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت نحو 127 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وبتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

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