الصحة الإسرائيلية: 32 وفاة و440 إصابة بحمى النيل الغربي

القدس المحتلة/سما/

أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الإثنين، بأن حصيلة الوفيات بحمى النيل الغربي ارتفعت إلى 32 وفاة، وأن عدد المصابين بالمرض ارتفع إلى 440 مريضا. وكانت حصيلة الوفيات يوم الجمعة الماضي 31 وفاة و356 إصابة بالمرض.

وأشارت الوزارة إلى أن حوالي 80% من المصابين بعدوى حمى النيل الغربي لا تتطور لديهم أعراض المرض، وأنه توجد أعراض المرض لدى 20%، بمستويات متفاوتة وتشمل ارتفاع درجة حرارة الجسد وشعور عام سيئ وصداع وآلام، فيما مضاعفات عصبية أقل من 1%.

وأضافت الوزارة أن فيروس حمى النيل الغربي لا ينتقل من شخص إلى آخر، كما أن المرض لا ينتقل من الإنسان إلى البعوض، لكن خطر انتشار المرض هو بين مسنين وذوي المناعة المنخفضة.

من جانبها، أعلنت وزارة حماية البيئة أنها عثرت على حشرات البعوض في وسط إسرائيل ومنطقة إيلات، وأوعزت للسلطات المحلية في هاتين المنطقتين بتوسيع عمليات رش المبيدات.



وأوصت وزارة الصحة الجمهور بتقليص التعرض للسعات البعوض باستخدام مواد لإبعاد البعوض ومعدات ملائمة لذلك داخل البيوت، وتشغيل مروحيات في الغرف التي يتواجد أشخاص فيها.