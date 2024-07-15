الهند تقدم 2.5 مليون دولار دعما لوكالة "الأونروا"

رام الله/سما/

أعلنت الهند عن تقديم مبلغ 2.5 مليون دولار لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وذلك كجزء من مساهمتها المالية السنوية البالغة 5 ملايين دولار للعام 2024-2025.

وأفادت الممثلية الهندية في بيان صادر عنها، اليوم الاثنين، بأن وعلى مر السنوات، وفي إطار سعيها لدعم اللاجئين الفلسطينيين، قدمت الهند دعمها المالي الذي وصلت قيمته لـ 35 مليون دولار حتى عام 2023-2024، للبرامج والخدمات الأساسية التي تقدمها الوكالة، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية المقدمة للاجئين.

وأشارت إلى أنه في مؤتمر الوكالة السنوي الأخير حول إعلان التعهدات الذي عقد في نيويورك، أعلنت الهند أنها بالإضافة إلى المساعدة المالية، ستقوم بتوفير الأدوية بناء على طلب الوكالة، وكررت دعوتها لتوفير المساعدات الإنسانية بشكل آمن وفوري ومستدام للشعب الفلسطيني.