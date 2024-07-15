  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الهند تقدم 2.5 مليون دولار دعما لوكالة "الأونروا"

الإثنين 15 يوليو 2024 05:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهند تقدم 2.5 مليون دولار دعما لوكالة "الأونروا"



رام الله/سما/

أعلنت الهند عن تقديم مبلغ 2.5 مليون دولار لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وذلك كجزء من مساهمتها المالية السنوية البالغة 5 ملايين دولار للعام 2024-2025.

وأفادت الممثلية الهندية في بيان صادر عنها، اليوم الاثنين، بأن وعلى مر السنوات، وفي إطار سعيها لدعم اللاجئين الفلسطينيين، قدمت الهند دعمها المالي الذي وصلت قيمته لـ 35 مليون دولار حتى عام 2023-2024، للبرامج والخدمات الأساسية التي تقدمها الوكالة، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية المقدمة للاجئين.

وأشارت إلى أنه في مؤتمر الوكالة السنوي الأخير حول إعلان التعهدات الذي عقد في نيويورك، أعلنت الهند أنها بالإضافة إلى المساعدة المالية، ستقوم بتوفير الأدوية بناء على طلب الوكالة، وكررت دعوتها لتوفير المساعدات الإنسانية بشكل آمن وفوري ومستدام للشعب الفلسطيني.

الأكثر قراءة اليوم

تقرير عبري: محمد الضيف ارتكب أكبر خطأ في حياته..

خطة قطرية تركية للإنعاش المبكر في غزة بعد الحرب

هليفي: من المبكر تحديد نتائج محاولة اغتيال الضيف.. هذا ما قاله عن محور فيلادلفيا

العالم الهولندي يحذر العالم من الأيام الثلاثة القادمة..

مسؤولون إسرائيليون: "نتنياهو يبث رسائل لحماس بأن إسرائيل لا تريد الصفقة"

نتنياهو يجتمع مع بايدن قبل يومين من خطابه في الكونغرس

إعلام إسرائيلي عن مسؤول في المؤسسة الأمنية: انتهينا من القتال شديد الوتيرة في غزة

الأخبار الرئيسية

img-2050816727-dxMsmZ

رئيس بلدية حيفا: التقديرات أننا سنبقى أياما متواصلة بالملاجئ ومواقف السيارات

"حماس": نتنياهو يعطل المفاوضات ولن ندخل في سجالات مع السلطة الفلسطينية

تطور جديد على "محور فيلادلفيا".. هل يستعد الاحتلال للاحتفاظ به؟

photo_2024-07-15_15-00-48

يوسي ميلمان: التصفيات لن تؤثر بتجذر حماس

ليبرمان يرجح حل نتنياهو الكنيست في نوفمبر

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية