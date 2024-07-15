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اندونيسيا تزيد إسهاماتها للأونروا بمقدار 1.2 مليون دولار

الإثنين 15 يوليو 2024 05:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
اندونيسيا تزيد إسهاماتها للأونروا بمقدار 1.2 مليون دولار



جاكارتا/سما/

قررت إندونيسيا زيادة إسهاماتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بمقدار 1.2 مليون دولار أميركي.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الإندونيسية اليوم الاثنين، أن "الحكومة أعلنت من خلال الممثل الدائم لدى الأمم المتحدة أرماناثا ناصر، التزاما جديدا لزيادة مساهمتها الطوعية المنتظمة لوكالة اونروا بمقدار 1.2 مليون دولار أميركي سنويا بدءا من عام 2024".

كما أعلنت عن تقديم منحة بقيمة مليوني دولار استجابة لـ "نداء الأونروا العاجل" في الفترة من نيسان إلى أيلول 2024.

وأضاف أن "إندونيسيا أعربت أيضا عن التزامها بالسعي للحصول على تمويل مبتكر للأونروا، بما في ذلك إشراك المجتمع الإندونيسي من خلال استكشاف الشراكات مع مؤسسات إدارة الزكاة".

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