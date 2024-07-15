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تطور جديد على "محور فيلادلفيا".. هل يستعد الاحتلال للاحتفاظ به؟

الإثنين 15 يوليو 2024 05:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
تطور جديد على "محور فيلادلفيا".. هل يستعد الاحتلال للاحتفاظ به؟



القدس المحتلة/سما/

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، عن تطور جديد يتعلق بالعملية العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وتحديدا على طول "محور فيلادلفيا" الرابط بين الحدود الفلسطينية والمصرية، تزامنا مع دخول الاجتياح البري شهره الثالث على التوالي.

وتحدثت صحيفة "معاريف" العبرية عن موقع عسكري تم إنشاؤه في الأيام الأخيرة غرب محور فيلادلفيا، كمنشأة عسكرية لبعض قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في المنطقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي يقول إن "هذا مجمع مؤقت ولم يتم تحديد ما إذا كان سيصبح مجمعا دائما أم لا؟"، مضيفة أن "الجيش استعد للاحتفاظ بالمحور بين يديه، لذلك قام ببناء موقع عسكري غرب رفح، ويستخدم حاليا كمقر لبعض القوات الإسرائيلية".

عمليات توسعة

ولفتت إلى أنه بالتزامن مع إقامة هذا الموقع العسكري، فإن الجيش يقوم أيضا بعمليات توسعة لمنطقة محور "فيلادلفيا"، منوهة إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أجرى أمس، تقييما للوضع مع وزير الحرب وقيادات الجيش، وكذلك مع قادة الفرق الأربعة العاملة في غزة والمنطقة المحيطة بها.

وأفادت "معاريف" بأن التقييم ركّز على إمكانية إنهاء المرحلة الثانية من القتال والانتقال إلى المرحلة الثالثة، والتي تعتمد على الغارات الجوية بشكل أكبر.

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وتابعت: "السؤال الرئيسي في هذه اللحظة هو ما إذا كان الجيش الإسرائيلي سيسيطر على المحورين الأفقيين في قطاع غزة: محور فيلادلفيا على الحدود المصري، ومحور "نتساريم" الذي يعبر القطاع ويفصل بين شمال غزة وجنوبها".

وشددت الصحيفة على أنه "إذا تقرر الحفاظ على هذين المحورين مع مرور الوقت، فسيكون الجيش الإسرائيلي مطالبا بتنفيذ نشاط بناء سريع لإقامة مواقع عسكرية لحماية الجنود".

وقبيل تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وصفقة تبادل الأسرى، كشفت هيئة البث العبرية أن تل أبيب تستعد للتخلي عن "محور فيلادلفيا" من أجل استعادة الأسرى، وذلك في أعقاب رسالة مصرية وصلت إلى رئيس الموساد بهذا الخصوص.

رسالة مصرية

وتشير الرسالة المصرية إلى أن القاهرة ستعمل مع الولايات المتحدة للمساعدة في بناء حاجز تحت الأرض على الحدود المصرية الفلسطينية، بحال وافقت "إسرائيل" على الصفقة.

 ويهدف الحاجز إلى منع مرور الأسلحة إلى غزة، وتؤكد الرسالة المصرية أن القاهرة ستبدأ بالفعل في بناء هذا الحاجز، في الأيام الأولى من بداية اتفاق وقف إطلاق النار.

وقبل نحو أسبوعين، كشف موقع جيش الاحتلال أن التقديرات العسكرية ترجح أنه خلال أيام قليلة، سيتم إنهاء اجتياح رفح، لكن الجيش ينوي البقاء في منطقة "محور فيلادلفيا".

وأوضح موقع القناة الـ14 العبرية، أنه بعد إعلان رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي بالاقتراب من "حسم لواء رفح"، فإن مسألة إبقاء السيطرة على "محور فيلادلفيا" من البحر إلى المثلث الحدودي، هو أمر مهم للغاية، لإغلاق "خط أنابيب الأكسجين" التابع لحماس.

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