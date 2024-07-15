بنك "إسرائيل" يحذر من خطر عدم رفع ضريبة القيمة المضافة

القدس المحتلة/سما/

حذر محافظ بنك إسرائيل أمير يارون من خطر عدم رفع ضريبة القيمة المضافة، وسط تقارير تفيد بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدرس إلغاء خطة رفع ضريبة القيمة المضافة في العام المقبل.



وقال يارون في حديث لموقع "كالكاليست": "لقد منحتنا الأسواق والعالم الفضل الكبير في الالتزامات المتعلقة برفع ضريبة القيمة المضافة - لذا فإن الفشل في الوفاء بهذا الالتزام سيكون خطرا".



وانتقد نية تنفيذ موازنة استمرارية بدلا من موازنة جديدة لعام 2025، مشيرا إلى أن "موازنة الاستمرارية تمثل إشكالية. أولا وقبل كل شيء، فهي لا تسمح باليقين والتخطيط على المدى الطويل، ولا تسمح بتحديث الواقع ليتوافق مع الاحتياجات الحالية. بالإضافة إلى ذلك، فإنها لا تشير إلى أن لدينا القدرة على التعامل مع التغييرات في المسؤولية المالية".

وشدد يارون على "أننا كدولة بحاجة إلى اتخاذ الخطوات الاقتصادية الصحيحة. وعلى الرغم من أننا في حالة من عدم اليقين الكبير، فإننا بحاجة إلى إجراء هذه التغييرات، وبعضها هي تغييرات مؤلمة في الميزانية، إلى جانب تعديلات هيكلية، إذا فعلنا ذلك، فإن شركات التصنيف الائتماني ستكون معنا".