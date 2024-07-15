  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

بنك "إسرائيل" يحذر من خطر عدم رفع ضريبة القيمة المضافة

الإثنين 15 يوليو 2024 04:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
بنك "إسرائيل" يحذر من خطر عدم رفع ضريبة القيمة المضافة



القدس المحتلة/سما/

حذر محافظ بنك إسرائيل أمير يارون من خطر عدم رفع ضريبة القيمة المضافة، وسط تقارير تفيد بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدرس إلغاء خطة رفع ضريبة القيمة المضافة في العام المقبل.


وقال يارون في حديث لموقع "كالكاليست": "لقد منحتنا الأسواق والعالم الفضل الكبير في الالتزامات المتعلقة برفع ضريبة القيمة المضافة - لذا فإن الفشل في الوفاء بهذا الالتزام سيكون خطرا".


وانتقد نية تنفيذ موازنة استمرارية بدلا من موازنة جديدة لعام 2025، مشيرا إلى أن "موازنة الاستمرارية تمثل إشكالية. أولا وقبل كل شيء، فهي لا تسمح باليقين والتخطيط على المدى الطويل، ولا تسمح بتحديث الواقع ليتوافق مع الاحتياجات الحالية. بالإضافة إلى ذلك، فإنها لا تشير إلى أن لدينا القدرة على التعامل مع التغييرات في المسؤولية المالية".

وشدد يارون على "أننا كدولة بحاجة إلى اتخاذ الخطوات الاقتصادية الصحيحة. وعلى الرغم من أننا في حالة من عدم اليقين الكبير، فإننا بحاجة إلى إجراء هذه التغييرات، وبعضها هي تغييرات مؤلمة في الميزانية، إلى جانب تعديلات هيكلية، إذا فعلنا ذلك، فإن شركات التصنيف الائتماني ستكون معنا".

الأكثر قراءة اليوم

تقرير عبري: محمد الضيف ارتكب أكبر خطأ في حياته..

خطة قطرية تركية للإنعاش المبكر في غزة بعد الحرب

هليفي: من المبكر تحديد نتائج محاولة اغتيال الضيف.. هذا ما قاله عن محور فيلادلفيا

العالم الهولندي يحذر العالم من الأيام الثلاثة القادمة..

مسؤولون إسرائيليون: "نتنياهو يبث رسائل لحماس بأن إسرائيل لا تريد الصفقة"

نتنياهو يجتمع مع بايدن قبل يومين من خطابه في الكونغرس

إعلام إسرائيلي عن مسؤول في المؤسسة الأمنية: انتهينا من القتال شديد الوتيرة في غزة

الأخبار الرئيسية

img-2050816727-dxMsmZ

رئيس بلدية حيفا: التقديرات أننا سنبقى أياما متواصلة بالملاجئ ومواقف السيارات

"حماس": نتنياهو يعطل المفاوضات ولن ندخل في سجالات مع السلطة الفلسطينية

تطور جديد على "محور فيلادلفيا".. هل يستعد الاحتلال للاحتفاظ به؟

photo_2024-07-15_15-00-48

يوسي ميلمان: التصفيات لن تؤثر بتجذر حماس

ليبرمان يرجح حل نتنياهو الكنيست في نوفمبر

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية