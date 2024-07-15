  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

البحرية البريطانية تبلغ عن هجوم على سفينة قبالة ميناء الحديدة اليمني

الإثنين 15 يوليو 2024 04:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
البحرية البريطانية تبلغ عن هجوم على سفينة قبالة ميناء الحديدة اليمني



وكالات/سما/

أكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية UKMTO وقع هجوم ضد سفينة قبالة ميناء الحديدة اليمني في البحر الأحمر.

 

وكتبت الهيئة في حسابها على منصة "إكس": "تلقت UKMTO تقريرا عن حادث وقع على بعد 70 ميلا بحريا (حوالي 130 كيلومترا) جنوب غرب الحديدة". وتم تصنيف الحادث على أنه "هجوم".

وأشارت في البيان إلى أن السلطات تجري تحقيقا في الحادث. وتوجهت بالنصيحة للسفن كي تتنقل في المنطقة "بحذر" وأن تقوم الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.

وسبق أن أعلن "الحوثيون" في اليمن، دعمهم لفلسطين وعزمهم مهاجمة أي سفن مرتبطة بإسرائيل أو التي تبحر إلى الموانئ الإسرائيلية. وأكدوا أنهم لا يتدخلون في حرية الملاحة بالمنطقة ولا يتدخلون في سفن الدول الأخرى.

الأكثر قراءة اليوم

تقرير عبري: محمد الضيف ارتكب أكبر خطأ في حياته..

خطة قطرية تركية للإنعاش المبكر في غزة بعد الحرب

العالم الهولندي يحذر العالم من الأيام الثلاثة القادمة..

هليفي: من المبكر تحديد نتائج محاولة اغتيال الضيف.. هذا ما قاله عن محور فيلادلفيا

مسؤولون إسرائيليون: "نتنياهو يبث رسائل لحماس بأن إسرائيل لا تريد الصفقة"

نتنياهو يجتمع مع بايدن قبل يومين من خطابه في الكونغرس

إعلام إسرائيلي عن مسؤول في المؤسسة الأمنية: انتهينا من القتال شديد الوتيرة في غزة

الأخبار الرئيسية

img-2050816727-dxMsmZ

رئيس بلدية حيفا: التقديرات أننا سنبقى أياما متواصلة بالملاجئ ومواقف السيارات

"حماس": نتنياهو يعطل المفاوضات ولن ندخل في سجالات مع السلطة الفلسطينية

تطور جديد على "محور فيلادلفيا".. هل يستعد الاحتلال للاحتفاظ به؟

photo_2024-07-15_15-00-48

يوسي ميلمان: التصفيات لن تؤثر بتجذر حماس

ليبرمان يرجح حل نتنياهو الكنيست في نوفمبر

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية