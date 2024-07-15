الجيش الإسرائيلي ينشر ملخصا لعملياته في غزة خلال اليوم الأخير

القدس المحتلة/سما/

نشر الجيش الإسرائيلي ملخصا عن عملياته في قطاع غزة خلال اليوم الماضي، مؤكدا أن قواته تواصل القتال على الأرض في القطاع.



وقال الجيش في بيان: "قضت القوات خلال اليوم الماضي في منطقة رفح على خلية مسلحة بقذائف آر بي جي في قتال عن قرب. وتم القضاء على عدد من المسلحين وسط قطاع غزة"، مبينا أنه "في إحدى العمليات تم التعرف على مسلح أثناء قيامه بزرع عبوات ناسفة وتم القضاء عليه بنيران الدبابات".



وأضاف: "قام سلاح الجو الإسرائيلي خلال اليوم الأخير بضرب عشرات الأهداف في جميع أنحاء قطاع غزة. وفي إحدى الضربات، قضى سلاح الجو الإسرائيلي على مسلحين يراقبون قوات جيش الدفاع الإسرائيلي ويشكلون تهديدا لهم".

وادعى في بيانه أن "القوات البحرية الإسرائيلية تواصل ضرب أهداف إرهابية في قطاع غزة، لمساعدة القوات البرية التابعة للجيش الإسرائيلي في المنطقة. كما تم استهداف مواقع البنية التحتية الإرهابية في جنوب قطاع غزة".